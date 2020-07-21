В сферу кадастра Узбекистана будут внедрены цифровые технологии

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что главной задачей органов кадастра должно быть ведение учета и баланса земель.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения полного земельного учета и государственного кадастра, внедрения в сферу цифровых технологий, сообщает пресс-служба.

"Точный учет и эффективное использование земель весьма важны для многих сфер, таких как сельское хозяйство, предпринимательство, производство, строительство, геология. К сожалению, в сфере геодезии, картографии и кадастра накопилось множество проблем. В последний раз инвентаризация земель проводилась 40 лет назад", - говорится в сообщении.

Порядок выделения земель сельскохозяйственного назначения был принят 20 лет назад и не соответствует требованиям нынешних реформ. В результате в сфере усилились хищения и коррупция. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 66 районах было самовольно занято 150 тысяч гектаров посевных земель, а за последние два года были привлечены к уголовной ответственности 122 сотрудника службы кадастра.

В связи с этим в системе начаты коренные реформы, важные вопросы которых обсуждены на сегодняшнем совещании.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что главной задачей органов кадастра должно быть ведение учета и баланса земель. Поставлена ​​задача запустить до конца года информационную систему, содержащую данные о типе, контурах, границах и пользователях земельных участков. Теперь решение о выделении земли действительно только в том случае, если оно включено в данную систему.

Поручено также арендовать каналы спутников и наладить систему обработки сигналов.

Отмечена необходимость цифровизации управления сельским хозяйством, ведения баланса и учета земель в Национальной геоинформационной системе начиная со следующего года. Даны поручения по внедрению до конца года процедуры выделения земель сельскохозяйственного назначения на основе электронного конкурса и аукциона, оптимизации категорий земель с привлечением международных экспертов.

Также было предложено передать Министерству сельского хозяйства функции Госкомземгеодезкадастра по оценке качества почвы, развитию земель, размещению культур, а также Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии. Подчеркнута важность развития деятельности института и модернизации его лабораторий за счет 87 миллионов долларов, выделяемых Всемирным банком.

Еще одним недостатком в сфере является неполнота отдельных видов кадастров. Советнику ремьер-министра по развитию IT-технологий Олимжону Умарову поручено создать рабочую группу и разработать полную базу кадастров.

На совещании затронут и вопрос определения реальной стоимости земли в городах и селах и формирования рынка земли.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил низкий кадровый потенциал сферы - специальность 27 процентов работников системы Госкомземгеодезкадастра не соответствуют профилю комитета. В связи с этим подчеркнута важность создания филиала зарубежного вуза, необходимость установления сотрудничества с Пизанским университетом (Италия) и Московским государственным университетом геодезии и картографии (Россия).