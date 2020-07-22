16:21 22 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Changan

В Намангане будут выпускать мини-грузовики Сhangan

© AFP 2018 / ED JONES
Экономика
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200722/14603146/V-Namangane-budut-vypuskat-mini-gruzoviki-Shangan-.html

Первые грузовики сойдут с конвейера в первом квартале 2021 года. В последующие три года планируется довести локализацию до 50%.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В свободной экономической зоне "Наманган" будут производить мини-грузовые автомобили Сhangan под китайским брендом, сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области.

"На первом этапе компания Namangan Сhangan Motors будет выпускать в год 1800 мини-грузовиков грузоподъемностью 1−1,5 тонны и обеспечит работой 120 человек", - говорится в сообщении.

Известно, что в производство в общей сложности вложено 5,8 миллионов долларов, которые предоставил выходец из Узбекистана, проживающий последние 10 лет в ОАЭ.

Ожидается, что первые грузовики сойдут с конвейера в первом квартале 2021 года. В последующие три года планируется довести локализацию до 50%, а треть продукции экспортировать в ОАЭ и страны Центральной Азии.

В Узбекистане разработали легкобронированный автомобиль Tarlon >>

Напомним, сегодня также стало известно, что специалисты государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности и одного из ведущих предприятий республики в сфере производства спецтехники ООО Kran va Maxsus Texnikalar осуществляют производство опытного образца легкобронированного автомобиля Tarlon (4×4).

Теги:
производство, Узбекистан, Узбекистан, автомобилисты, автомобиль, автомобили, Наманганская область, Наманган



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Король Ночи или Джокер: лучшие косплеи Comic-Con последних лет - фотолента
Чего не хватило узбекскому стрелку до золота Олимпиады-80
Чего не хватило узбекскому стрелку до "золота" Олимпиады-80
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться