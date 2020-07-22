В Намангане будут выпускать мини-грузовики Сhangan

Первые грузовики сойдут с конвейера в первом квартале 2021 года. В последующие три года планируется довести локализацию до 50%.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В свободной экономической зоне "Наманган" будут производить мини-грузовые автомобили Сhangan под китайским брендом, сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области.

"На первом этапе компания Namangan Сhangan Motors будет выпускать в год 1800 мини-грузовиков грузоподъемностью 1−1,5 тонны и обеспечит работой 120 человек", - говорится в сообщении.

Известно, что в производство в общей сложности вложено 5,8 миллионов долларов, которые предоставил выходец из Узбекистана, проживающий последние 10 лет в ОАЭ.

Ожидается, что первые грузовики сойдут с конвейера в первом квартале 2021 года. В последующие три года планируется довести локализацию до 50%, а треть продукции экспортировать в ОАЭ и страны Центральной Азии.

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Напомним, сегодня также стало известно, что специалисты государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности и одного из ведущих предприятий республики в сфере производства спецтехники ООО Kran va Maxsus Texnikalar осуществляют производство опытного образца легкобронированного автомобиля Tarlon (4×4).