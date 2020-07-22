Как власти Узбекистана наводят порядок на рынке фармпродукции

В республике продолжается упрощение оборота лекарств, медицинских изделий и техники для того, чтобы в них не было недостатка и помощь зараженным коронавирусом оказывалась своевременно. При этом будет усилено наказание за незаконный оборот медикаментов.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В период до 1 октября 2020 года местные предприятия могут производить без государственной регистрации медицинские изделия и технику, лекарственные средства по утвержденным перечням, в том числе концентраторы кислорода, пульсоксиметры и препараты, содержащие цинк, селен, магний и витамин D.

Таможенное оформление медицинских изделий и техники при их импорте и реализация разрешено проводить без обязательной сертификации, а лекарственных средств — с сертификацией в течение пяти дней (с проведением лишь некоторых химических анализов).

Документом также до 1 октября временно приостанавливается экспорт лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники с территории Узбекистана (кроме реэкспорта).

Наказание за незаконный оборот усиливается

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" от 21 июля 2020 года, вводятся дополнительные меры ответственности за незаконный оборот фармацевтической продукции.

В частности, в соответствии с поправками к Кодексу об административной ответственности и Уголовному кодексу, которые вступят в силу через три месяца, реализация изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов будет наказываться наравне с внеаптечной торговлей лекарствами: административный штраф составит от 50 до 100 БРВ. При повторном в течение года совершении правонарушения вводятся уголовные санкции.

Участившиеся в последнее время нарушения порядка продажи лекарственных препаратов в аптеках теперь будут также наказываться строже. Законом вводится ответственность за нарушение порядка розничной реализации лекарственных средств по рецепту. За продажу без рецепта лекарств, содержащих сильнодействующие вещества, наркотические или психотропные вещества — административный штраф от 50 до 100 БРВ.

Если нарушение совершено после применения административного взыскания или в крупном размере, то применят уголовные санкции в виде штрафа от 100 до 300 БРВ или исправительных работ на срок до трех лет или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет.

Утвержденный перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта содержит 192 монопрепарата и 1 032 комплексных препарата. Лекарства, не включенные в данный список, должны отпускаться только по рецепту.

Аптечные рейды

В последнее время, в условиях усиленного режима против распространения коронавирусной инфекции в стране, население стало чаще покупать противовирусные препараты и другие лекарства.

Эта ситуация привела к искусственному дефициту медикаментов, пользующихся высоким спросом, и резкому росту их цен.

Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете и Национальная телерадиокомпания Узбекистана начали совместный проект, в рамках которого проверяют, есть ли в аптеках те или иные лекарства и сколько они стоят. Рейды по 20 аптекам столицы показали, что во многих из них отсутствует половина медикаментов, включенных в перечень из 43 важных препаратов, которые обязательно должны быть в наличии.

Агентство по защите прав потребителей изучает цены поставленных за последние полгода лекарственных препаратов, которые были установлены производителями и поставщиками. Затем будут проводиться проверки соответствия розничных цен, ведь аптеки не имеют права устанавливать наценку, превышающую 20 процентов от оптовой цены.