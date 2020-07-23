Российский завод поставил трубы для газопровода "Самантепе" в Узбекистане

Для выполнения заказа использовался листовой прокат с особым соотношением высокой группы прочности и требуемым уровнем коррозионной стойкости.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) поставила международной нефтесервисной компании ERIELL Group более 9,5 тысячи тонн сварных труб большого диаметра для строительства газопровода "Самантепе" в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе металлургической компании.

"Трубы диаметром 1 020 миллиметров с толщиной стенки 11 миллиметров из низколегированной стали класса прочности X60MS изготовлены на Челябинском трубопрокатном заводе. Трубная продукция обладает повышенной коррозионной стойкостью металла и сварного соединения, что соответствует требованиям клиента по применению труб при транспортировке среды, содержащей сырой сероводород H2S", — говорится в публикации.

Для выполнения заказа использовался листовой прокат с особым соотношением высокой группы прочности и требуемым уровнем коррозионной стойкости, который специально разработал партнер группы — металлургический комбинат "Уральская сталь", входящий в "Металлоинвест". Данное техническое решение снизило металлоемкость проекта.

"Группа ЧТПЗ планирует удерживать долю экспортных поставок в структуре выручки на уровне более 25 процентов в соответствии с утвержденной стратегией компании, в том числе за счет увеличения отгрузок в страны СНГ. В первом квартале 2020 года за счет поставок в Узбекистан объем отгрузок группы ЧТПЗ на рынок стран СНГ увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора ЧТПЗ Дениса Приходько.

ЧТПЗ, один из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.

Основными акционерами являются глава совета директоров Андрей Комаров (77,26 процента акций) и Павел Федоров (10,67 процента). По итогам 2019 года группа ЧТПЗ увеличила отгрузку труб на восемь процентов — до 2,07 миллиона тонн.