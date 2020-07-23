14:33 23 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Трубы для газопровода

Российский завод поставил трубы для газопровода "Самантепе" в Узбекистане

Пресс-служба ЧТПЗ
Экономика
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200723/14608408/Rossiyskiy-zavod-postavil-truby-dlya-gazoprovoda-Samantepe-v-Uzbekistane.html

Для выполнения заказа использовался листовой прокат с особым соотношением высокой группы прочности и требуемым уровнем коррозионной стойкости.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) поставила международной нефтесервисной компании ERIELL Group более 9,5 тысячи тонн сварных труб большого диаметра для строительства газопровода "Самантепе" в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе металлургической компании.

"Трубы диаметром 1 020 миллиметров с толщиной стенки 11 миллиметров из низколегированной стали класса прочности X60MS изготовлены на Челябинском трубопрокатном заводе. Трубная продукция обладает повышенной коррозионной стойкостью металла и сварного соединения, что соответствует требованиям клиента по применению труб при транспортировке среды, содержащей сырой сероводород H2S", — говорится в публикации.

Для выполнения заказа использовался листовой прокат с особым соотношением высокой группы прочности и требуемым уровнем коррозионной стойкости, который специально разработал партнер группы — металлургический комбинат "Уральская сталь", входящий в "Металлоинвест". Данное техническое решение снизило металлоемкость проекта.

© Sputnik / Евгений Биятов
Узбекистан придержит газ для себя
"Группа ЧТПЗ планирует удерживать долю экспортных поставок в структуре выручки на уровне более 25 процентов в соответствии с утвержденной стратегией компании, в том числе за счет увеличения отгрузок в страны СНГ. В первом квартале 2020 года за счет поставок в Узбекистан объем отгрузок группы ЧТПЗ на рынок стран СНГ увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора ЧТПЗ Дениса Приходько.

ЧТПЗ, один из крупнейших российских производителей трубной продукции, объединяет Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.

Основными акционерами являются глава совета директоров Андрей Комаров (77,26 процента акций) и Павел Федоров (10,67 процента). По итогам 2019 года группа ЧТПЗ увеличила отгрузку труб на восемь процентов — до 2,07 миллиона тонн.

Теги:
Группа "Челябинский трубопрокатный завод", газопровод, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Король Ночи или Джокер: лучшие косплеи Comic-Con последних лет - фотолента
Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус
Пассажиры московского Шереметьево теперь могут сдать тест на COVID-19 — видео
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться