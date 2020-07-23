В Андижанской области введена в строй модернизированная гидроэлектростанция

После модернизации ГЭС-2 ЮФК работает на автоматической (умной) системе управления. Его мощность составляет в 7,05 МВт.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Завершилась модернизация мощностей гидроэлектростанции Южно-Ферганского канала, расположенной в Булакбашинском районе Андижанской области. Накануне она запущена в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Для справки: Южно-Ферганский канал является одним из магистральных каналов Узбекистана. Для эффективного использования его возможностей, начиная с 50-х годов прошлого века вокруг него был построен ряд гидротехнических сооружений.

В настоящее время в области функционируют Андижанская ГЭС-1, Андижанская ГЭС-2, 4 ГЭС, входящие в состав унитарного предприятия "Каскад Шахриханских ГЭС".

За последние несколько лет построены и введены в эксплуатацию микро Туябугузская ГЭС в Ташкентской области, каскад микро ГЭС на Большом Ферганском канале, Зааминская микроГЭС в Джизакской области, 5 новых микро ГЭС в Самаркандской области.

Необходимо отметить, что после модернизации ГЭС-2 ЮФК работает на автоматической (умной) системе управления. Его мощность составляет в 7,05 МВт.

Напомним, в эти дни российская компания продолжает модернизировать Фархадскую ГЭС.

Контракт на модернизацию Фархадской ГЭС под ключ был заключен между ПАО "Силовые машины" и АО "Узбекгидроэнерго" в 2017 году. В соответствии с условиями документа, будут проведены работы на четырех гидроагрегатах с увеличением общей мощности ГЭС со 114 до 127 МВт.