Банки-лидеры в общем рейтинге по индексу активности – обзор ЦЭИР

В выборку исследования вошли 27 коммерческих банков, расположенных на территории Узбекистана. Они были разделены на три большие группы: конкурентоспособные, централизованные и крупные банки с государственной долей.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Указом президента утверждена стратегия реформирования банковской системы на 2020-2025 годы. Согласно документу, в течение последующих пяти лет будут преобразованы госбанки и уменьшится их зависимость от государственных ресурсов. Кроме того, сократится вмешательство государства в банковский сектор, повысится уровень доступности финансовых услуг банка для частного сектора.

В связи с этим Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) был разработал "Индекс активности банков" на основе двух субиндексов – финансовое посредничество и доступность, а также финансовая устойчивость.

В выборку исследования вошли 27 коммерческих банков, расположенных на территории Узбекистана. Они были разделены на три большие группы: конкурентоспособные, централизованные и крупные банки с государственной долей.

Финансовое посредничество

Отметим, что активность банков как финансовых посредников определяется способностью коммерческих банков привлекать средства в банковскую систему и направлять их на поддержку перспективных проектов. Показателем финансового посредничества является соотношение привлеченных депозитов от реального сектора к выделенным кредитам.

Таким образом, по состоянию на 1 июня 2020 года, в 10 крупнейших банках с государственной долей отношение вкладов населения к кредитам в банковском секторе составило в среднем 7,4%, в конкурентоспособных – 32,5% и в централизованных – 26,3%.

Финансовая доступность

Доступность финансовых услуг для малого и среднего бизнеса и уровень привлечения "безбанковского" населения в банковский сектор определяется финансовой возможностью банков.

В результате доля кредитов 10 крупным заемщикам в централизованных банках составила в среднем 54%. Данный сравнительно высокий показатель зафиксирован в УзКДБбанке, Хай-текбанке, Тенгебанке, Равнакбанке, Зираатбанке и Пойтахтбанке.

В крупных банках с государственной долей (Нацбанк и Асакабанк) этот показатель достигает более 50%. В Туронбанке, Узсаноаткурилишбанке, Алокабанке и Микрокредитбанке он варьируется от 27 до 39%.

Среди конкурентоспособных банков, таких как Ориент Финанс банк, на долю кредитов частному сектору приходится около 50% кредитного портфеля. в Нацбанке этот показатель составляет 41%, в Узсаноаткурилишбанке – 59,2%, в Агробанке – 56,7% и в Асакабанке – 66,5%.

Общий рейтинг по индексу активности банков за май 2020 года

В тройку лидеров вошли Капиталбанк, Хамкорбанк и Алокабанк. Первое место присуждено Капиталбанку. Соотношение сберегательных и срочных депозитов к общей сумме кредитов в данном учреждении увеличилось до 82%.

Второе место присвоено Хамкорбанку. Из-за низких обязательств перед правительством, высокого соотношения сберегательных и срочных депозитов к общей сумме кредитов Алокабанк получил лишь 3-е место.

Тройку аутсайдеров, занявших последние места в общем рейтинге, замыкают Тенге банк, УзКДБ банк и Пойтахт банк.