В Сурхандарьинской области решили по-новому мониторить инвестдеятельность

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Специалисты Министерства инвестиций и внешней торговли проанализировали ресурсный и инвестиционный потенциалы районов и городов Сурхандарьинской области и оценили профильные проекты по критериям экономической обоснованности, рентабельности и влияния на социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.

Перед руководителями отраслевых ведомств, коммерческих банков и органов местной власти была поставлена задача выработать и утвердить отдельные планы-графики по каждому реализуемому проекту.

При этом в рамках реализации 832 инвестиционных проектов, которые планируется сдать в эксплуатацию до конца 2020 года, было поручено обеспечить выделение необходимых кредитных ресурсов, земельных участков, пустующих зданий и сооружений до 1 сентября текущего года, а по 288 проектам, вводимым в эксплуатацию в первой половине 2021 года – до 1 октября текущего года.

В целях обеспечения качественной и своевременной реализации данных проектов было поручено внедрить принципиально новую систему мониторинга с привлечением руководителей секторов районов и городов, принцип которой будет заключаться в постоянном взаимодействии ответственных руководителей в связке "отраслевые управления Министерства инвестиций и внешней торговли – отраслевые хозяйственные объединения – коммерческие банки – сектора районов (городов)".

Структурные подразделения МИВТ будут осуществлять общий мониторинг реализации проекта, а также оказывать практическое содействие в отправке в Узбекистан технологического оборудования и зарубежных специалистов.

Помимо этого было проведено адресное закрепление руководителей секторов за конкретными проектами: хокимы райнов и городов закреплены за 495 проектами стоимостью 2,6 трлн сумов, прокуроры районов и городов – за 350 проектами стоимостью 3,3 трлн сумов, руководители органов внутренних дел – за 402 проектами стоимостью 4,3 трлн сумов, а руководители налоговых органов – за 274 проектами стоимостью 1,8 трлн сумов.

Руководители секторов будут оказывать всемерную поддержку предпринимателям и инвесторам с целью ввода новых производственных мощностей в эксплуатацию в обозначенные сроки.