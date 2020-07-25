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Госкомстат отчитался о доходах узбекистанцев за первое полугодие

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200725/14624628/Goskomstat-otchitalsya-o-dokhodakh-uzbekistantsev-za-pervoe-polugodie.html

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 показатель реального роста совокупного дохода на душу населения значительно снизился, констатировали в комитете.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Общий объем совокупного дохода населения Узбекистана в январе-июне 2020 года составил 176 триллионов сумов, сообщили в Государственном комитете по статистике.

Калькулятор и купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
Госкомстат сообщил о снижении внешнеторгового оборота Узбекистана
При этом совокупный доход на душу населения — 5,2 миллиона сумов.

"Среднедушевой номинальный совокупный доход населения выше среднереспубликанского значения был отмечен в Ташкенте — 10 532,8 тысячи сумов, Навоийской области — 8 308,3 тысячи сумов, Бухарской — 6 465,4 тысячи сумов и Ташкентской — 5 581,5 тысячи сумов", — говорится в отчете.

Наименьший же показатель среднедушевого номинального совокупного дохода населения зафиксирован в Каракалпакстане — 3 853,9 тысячи сумов, а также в Наманганской области — 3 921,5 тысячи сумов и Ферганской — 4 008,2 тысячи сумов.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 показатель реального роста совокупного дохода на душу населения значительно снизился, констатировали в Госкомстате. Наивысший показатель зафиксирован в Навоийской области — 5,2 процента и Джизакской — 4,1 процента.

Снижение реального совокупного дохода на душу населения наблюдалось в Ташкенте — 4,8 процента, а также в Андижанской области — 1,5 процента, Кашкадарьинской — 1,2 процента, Ферганской — 0,7 процента и Сырдарьинской — 0,6 процента.

Теги:
Узбекистан, Узбекистанцы, доход, Государственный комитет по статистике



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