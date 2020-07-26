Узбекистан обновит соглашение о преференциальной торговле с Ираном

В ходе встречи было отмечено, что динамика увеличения количества совместных узбекско-иранских предприятий показывает устойчивый рост – за последний год их количество выросло в 1,5 раза.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. 25 июля заместитель премьер-министра Узбекистана С.Умурзаков в формате видеоконференцсвязи провел переговоры с вице-президентом по экономическим вопросам Исламской Республики Иран М.Нахавандианом, обсудив с ним актуальные вопросы сотрудничества в целях смягчения последствий пандемии на экономики двух стран, сообщает пресс-служба МИВТ.

В ходе встречи было отмечено, что динамика увеличения количества совместных узбекско-иранских предприятий показывает устойчивый рост – за последний год их количество выросло в 1,5 раза.

"Отдельно были рассмотрены перспективы налаживания сотрудничества между свободными экономическими зонами "Киш", "Чобахор", "Арас" в Иране и СЭЗ "Навои", "Ангрен" в Узбекистане, имея в виду успешное партнерство на основе промышленной кооперации", - говорится в сообщении.

В рамках беседы также были рассмотрены двусторонние торгово-экономические отношения, а также обозначен ряд предпосылок для наращивания объемов взаимной торговли, в частности географическая близость двух стран и наличие развитой транспортной инфраструктуры.

Отдельно были обсуждены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в транспортно-логистическом секторе, имея в виду создание новых возможностей для более эффективного использования транзитного потенциала двух стран и наращивания объемов грузоперевозок через связывающие Иран и Узбекистан транспортные коридоры.