Государство профинансирует подготовку кадров в области инноваций - закон

Фонды поддержки инновационной деятельности отныне будут создаваться без образования юридического лица с целью финансирования процессов разработки, внедрения, трансфера технологий.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Пресс-служба Минюста сообщила о том, что президент подписал закон "Об инновационной деятельности".

Документ определяет основные направления государственной политики в этой сфере. Профильное министерство теперь будет координировать деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах в сфере инноваций.

Формирование и утверждение госзаказа на создание инноваций, согласно закону, осуществляются уполномоченным государственным органом на основе предложений Академии наук, министерств, ведомств и других заинтересованных организаций.

Государство будет оказывать финансовую поддержку государственным образовательным учреждениям, специализирующимся на подготовке кадров в области инновационного предпринимательства.

Теперь инновации подразделяются на следующие виды:

продуктовая инновация;

процессная инновация;

маркетинговая инновация;

организационная инновация.

Фонды поддержки инновационной деятельности отныне создаются без образования юридического лица с целью финансирования процессов разработки, внедрения, трансфера технологий и коммерциализации инновационных продуктов.

Напомним, 30 апреля на 26-м заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сфере был одобрен проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

Страны вместе будут определять инновационные сферы для развития своих экономик.