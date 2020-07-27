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Государство профинансирует подготовку кадров в области инноваций - закон

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200727/14633743/Gosudarstvo-profinansiruet-podgotovku-kadrov-v-oblasti-innovatsiy---zakon.html

Фонды поддержки инновационной деятельности отныне будут создаваться без образования юридического лица с целью финансирования процессов разработки, внедрения, трансфера технологий.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Пресс-служба Минюста сообщила о том, что президент подписал закон "Об инновационной деятельности".

Национальное Рейтинговое агентство
© Sputnik / Илья Питалев
Определены права участников инновационной деятельности - законопроект

Документ определяет основные направления государственной политики в этой сфере. Профильное министерство теперь будет координировать деятельность органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах в сфере инноваций.

Формирование и утверждение госзаказа на создание инноваций, согласно закону, осуществляются уполномоченным государственным органом на основе предложений Академии наук, министерств, ведомств и других заинтересованных организаций.

Государство будет оказывать финансовую поддержку государственным образовательным учреждениям, специализирующимся на подготовке кадров в области инновационного предпринимательства.

Теперь инновации подразделяются на следующие виды:

  • продуктовая инновация;
  • процессная инновация;
  • маркетинговая инновация;
  • организационная инновация.

Фонды поддержки инновационной деятельности отныне создаются без образования юридического лица с целью финансирования процессов разработки, внедрения, трансфера технологий и коммерциализации инновационных продуктов.

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pixabay
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Напомним, 30 апреля на 26-м заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сфере был одобрен проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

Страны вместе будут определять инновационные сферы для развития своих экономик.

Теги:
государство, закон, Узбекистан, Министерство инновационного развития Узбекистана, Инновации



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