Caddy, Largus или Damas — сравниваем несравнимое 

В Узбекистане открылся первый дилерский центр Volkswagen, где стартовали продажи легкого коммерческого автомобиля Caddy. Мы решили разобраться, стоит ли этот автомобиль своих денег или, может быть, лучше сделать выбор в пользу LADA Largus или Damas.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Автомобиль Caddy стоит в Узбекистане порядка 220 миллионов сумов. За эту сумму можно купить сразу две машины — LADA Largus (130 миллионов) и Damas (75 миллионов).

Так какое авто стоит выбрать, если часто возникает необходимость перевозить малогабаритные грузы либо порядка пяти-шести человек? Или груз и людей вместе?

Volkswagen Caddy — самый-самый?

Caddy имеет много наград, был автомобилем года в России. Если вы хотите купить надежную и удобную европейскую машину — конечно, это Caddy. В числе его плюсов отточенная управляемость, качество материалов интерьера и эргономика.

В этот автомобиль легко вмещаются грузы весом 700 килограммов и объемом 3 куба. Цена соответствующая — от 172 до 221 миллиона сумов.

Расчетливый торговец скажет, что за эти деньги можно стать обладателем трех Damas. Он, конечно, прав, но цена не всегда главный и определяющий фактор, влияющий на выбор.

LADA Largus — выбор таксиста

Таксисты, перевозящие пассажиров и грузы на дальние расстояния, уже давно сделали свой выбор. Это LADA Largus. При цене 125-130 миллионов сумов эта машина обладает почти теми же параметрами, что и Caddy.

© Sputnik / Алексей Бабушкин Lada Largus на конвейере "АвтоВАЗа"

LADA Largus может быть пяти- и семиместным автомобилем или цельнометаллическим грузовым фургоном, способным поднять до 700 килограммов. Но объем грузового отсека этой машины составляет 2,5 кубометра, потому 700 килограммов для него — многовато. Оптимально — до 500 килограммов.

Но где Largus хорош, так это на дальних расстояниях. Длинная база — это устойчивость, низкая крыша — экономия топлива и управляемость. Берем груз и пассажиров общим весом до 500 килограммов — и в путь.

Damas — дешево и очень сердито

Damas — это огромный объем багажника, грузоподъемность 500 килограммов, рессорная подвеска, но его двигатель — 0,8 кубометра, а расход — почти 8,5 литра… Не говоря уже об управляемости и комфорте. Зато цена более чем приемлемая — всего 75 миллионов сумов.

Краеугольным камнем при выборе этого автомобиля для многих станет безопасность. В Damas нет ни одной подушки, которая поможет сберечь здоровье и жизнь в опасной ситуации, а расстояние от водителя до переднего выступа автомобиля составляет всего 20 сантиметров.

Да, на этом высоком и узком авто нельзя разгоняться свыше 80, а может и 60 километров в час, но в нем можно возить небольшие грузы и людей на короткие расстояния. Только очень осторожно.

Вместо заключения

Появление в Узбекистане Volkswagen Caddy, еще одного универсального автомобиля, радует. Расширяются возможности выбора в сегменте универсалов. Пусть даже ради новинки придется раскошелиться.