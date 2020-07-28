В Минэкономики рассказали о мерах по спасению экономики от пандемии

Объем выданных кредитов за январь-июнь этого года составил 58,6 трлн сумов (за соответствующий период прошлого года - 65,4 трлн сумов). Банки предоставили хозяйствующим субъектам отсрочку по кредитным платежам на 24,5 трлн сумов.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Директор департамента макроэкономической политики, анализа и прогнозирования Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан Илхомжон Умрзаков рассказал о принимаемых мерах по стабилизации экономики.

Во-первых, создан Антикризисный фонд в размере 10 триллионов сумов для проведения санитарно-гигиенических мероприятий, лечения инфицированных людей, сохранения на плаву наиболее пострадавших отраслей экономики и создания новых рабочих мест;

Во-вторых, для предупреждения банкротства предприятий выделены дополнительные финансовые ресурсы — в виде субсидий, кредитов или пролонгации платежей — нуждающимся хозяйствующим субъектам, в первую очередь, пострадавшим сферам;

В-третьих, средства из Антикризисного фонда направлены на социальную поддержку населения, особенно малообеспеченных семей, и привлечение незанятых к общественным работам. Увеличена численность семей, получающих пособия;

В-четвертых, обеспечена целенаправленная поддержка секторов, важных для устойчивости всей экономики - энергетика, химическая, текстильная и электротехническая индустрии, строительство, банковское дело, туризм, здравоохранение. В частности, для более чем 3,1 тысяч индивидуальных предпринимателей, занимающихся туризмом, приостановлено исчисление налога на доходы физических лиц. До конца года свыше 3,7 тысяч субъектов сферы туризма, гостиничного обслуживания и авиации освобождены от налогов на имущество и земельного, также для них уменьшены размеры социального налога - с 12 до 1%.

В-пятых, сформирован перечень из 2424 дополнительных инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции и оснащению учреждений здравоохранения, ирригационных и мелиоративных объектов, систем питьевого водоснабжения и канализации. Из Антикризисного фонда выделены необходимые средства для них.

В-шестых, аграрное производство почти не было затронуто карантинными ограничениями. Обеспечены своевременное финансирование и осуществление всех сельскохозяйственных мероприятий.

В-седьмых, особое внимание уделено решению вопроса занятости трудовых мигрантов, возвращающихся в страну из-за пандемии. В частности, из фонда общественных работ выделено 165,7 млрд сумов, к таким работам привлечено 231,9 тысяч человек.

Объем выданных кредитов за январь-июнь этого года составил 58,6 трлн сумов (за соответствующий период прошлого года - 65,4 трлн сумов). Банки предоставили хозяйствующим субъектам отсрочку по кредитным платежам на 24,5 трлн сумов.

В результате этих мер, по предварительным расчетам Госкомстата, объем номинального ВВП в I полугодии 2020 года составил 255,3 трлн сумов, увеличившись на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Для сравнения, в первом полугодии во многих странах мира ожидается экономический спад на уровне 10-20%.

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При этом рост в строительном секторе достиг 7,3%, сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 2,8%, сфере услуг – 2,6%, выпуске потребительских товаров – 1,2% и розничной торговле – 0,7%. Объемы экспорта снизились на 22,6%, импорта – 18,2%, инвестиций – 12,8%, промышленного производства – на 1,9%.