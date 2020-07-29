Госзакупки бюджетных заказчиков переведут в электронную форму - проект

До 1 января 2021 года Министерством финансов Узбекистана будет создана отдельная страница на специальном информационном портале, предусматривающая перевод в электронную форму государственных закупок в сфере строительства.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. На портале СОВАЗ появился проект постановления Кабинета министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию процесса организации закупочных процедур при осуществлении государственных закупок с использованием информационно-коммуникационных технологий", сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Документ предусматривает некоторые изменения с начала следующего года. В частности, оценка соответствия проектно-изыскательных и строительно-подрядных организаций квалификационным требованиям порядка проведения закупочных процедур будет производиться в электронной форме в режиме онлайн.

Планируется также обеспечить проведение в электронной форме процессов по разработке и утверждению закупочных документов в строительной сфере, в том числе при организации и проведении закупок в проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте объектов в соответствии с требованиями профильного законодательства.

Госзакупки бюджетных заказчиков, реализуемые на конкурсной основе, также полностью переведут в электронную форму.

Кроме того, до 1 января 2021 года Министерством финансов Узбекистана будет создана отдельная страница на специальном информационном портале, предусматривающая перевод в электронную форму государственных закупок в сфере строительства.

В проекте постановления также предусмотрено, что если план-график по государственным закупкам не размещен на специальном информационном портале предварительно за три месяца, срок поставки товаров при реализации государственных закупок через аукцион, проводимый для снижения первоначальной стоимости, составит не менее семи дней.

Президент Узбекистана "взялся" за коррупционеров в сфере госзакупок еще в августе 2017 года. Тогда глава государства поручил коренным образом усовершенствовать систему государственных и корпоративных закупок товаров, работ и услуг. Должна повыситься открытость и прозрачность системы посредством создания единого информационного портала государственных закупок и единого национального справочника ресурсов.