Операторов платежных систем обязали использовать только лицензионные антивирусы

Принято постановление правления ЦБ Узбекистана "Об утверждении Положения об обеспечении информационной безопасности в платежных системах операторов платежных систем и поставщиков платежных услуг".

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана утвердил положение об обеспечении информационной безопасности в платежных системах. Документ опубликован на портале Norma.uz.

В соответствии с ним, операторы платежных систем и поставщики услуг для предотвращения воздействия вредоносных программ должны использовать только лицензионные антивирусы, которые следует обновлять ежедневно в автоматическом режиме.

Операторам платежных систем следует принимать меры по защите от программного обеспечения, наносящего вред серверам, компьютерам, банкоматам, эмбоссерам и терминалам. Также нужно организовать систему предварительной проверки надежности всех электронных сведений, поступающих по разным каналам, в том числе через Интернет и электронную почту.

Также документом установлены требования к секретности сведений платежных систем, в частности — к защите содержащихся в них персональных данных. Наряду с этим, разработаны правила работы службы информационной безопасности, определены полномочия сотрудников.

По данным Центрального банка, в Узбекистане действуют два оператора платежных систем — UzCard и Humo, 31 коммерческий банк, по всей стране установлено более 11,1 тысячи банкоматов и инфокиосков, 430,5 тысячи терминалов, выпущено в обращение около 23,3 миллиона пластиковых карт.