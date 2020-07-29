В Узбекистане направят $195 млн на развитие санэпидемслужбы

Программа будет профинансирована за счет привлеченных кредитов Всемирного банка, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Власти Узбекистана в 2020-2021 годах направят на развитие санитарно-эпидемиологической службы около 195 миллионов долларов в рамках противодействия распространению коронавируса COVID-19, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева обнародован сегодня.

"Утвердить план мероприятий по развитию Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) за счет средств госбюджета на 1,7 миллиарда сумов (более 166 тысяч долларов) и привлеченных средств международных финансовых институтов – в размере 194,5 миллиона долларов", - говорится в тексте документа.

В частности, программа будет профинансирована за счет привлеченных кредитов Всемирного банка, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

В соответствии с указом, в 2020-2021 годы предусмотренные средства будут выделены на оснащение санэпидемслужбы и ее региональных подразделений современным диагностическим оборудованием, а также на укрепление материально-технической базы, строительство складских помещений, установку дезинфекционных камер на транспортных средствах.

Мирзиёев: наши задачи — как лечить больных COVID-19, так и двигать экономику >>

Документом также предусмотрена ежедневная доплата в размере 6% от месячной зарплаты медработникам и сотрудникам санэпидемслужбы за период участия в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.