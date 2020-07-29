Антимонопольный комитет возбудил дело в отношении UzAuto Motors

Ранее депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев заявил, что несколько его коллег направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона страны "О конкуренции".

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Антимонопольный комитет сообщил о возбуждении дела в отношении UzAuto Motors за нарушение требований законодательства о конкуренции.

Решение о необходимости сделать это было принято по результатам проверки, проведенной во исполнение поручений правительства, а также с учетом обращений граждан, полученных в письменном видео и через средства массовой информации.

Дополнительная информация о результатах рассмотрения дела будет предоставлена после принятия решения специальной комиссией АМК, отмечается в публикации.

Ранее депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев на своем Telegram-канале заявил, что UzAuto Motors продает автомобили скорой помощи по завышенным ценам. Также он задался вопросом: неужели нельзя отдать авто своему народу на безвозмездной основе или со скидкой?

В компании ответили на его обвинения. Там считают, что Кушербаев написал этот пост для того, чтобы собрать охваты "за счет противопоставления своей персоны целой отрасли". Кроме того, в UzAuto Motors напомнили, что ежегодные расходы на благотворительность хозяйственных обществ с госдолей в уставном фонде более 50 процентов не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год. В связи с чем компания, "которая только за первое полугодие направила на благотворительные цели более 37 миллиардов сумов, при всем желании не может перейти данный порог и предоставлять автомобили безвозмездно".

В среду Расул Кушербаев сообщил, что несколько его коллег направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона страны "О конкуренции".