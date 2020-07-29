Антимонопольный комитет возбудил дело в отношении UzAuto Motors

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Антимонопольный комитет сообщил о возбуждении дела в отношении UzAuto Motors за нарушение требований законодательства о конкуренции.
Решение о необходимости сделать это было принято по результатам проверки, проведенной во исполнение поручений правительства, а также с учетом обращений граждан, полученных в письменном видео и через средства массовой информации.
Дополнительная информация о результатах рассмотрения дела будет предоставлена после принятия решения специальной комиссией АМК, отмечается в публикации.
Ранее депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев на своем Telegram-канале заявил, что UzAuto Motors продает автомобили скорой помощи по завышенным ценам. Также он задался вопросом: неужели нельзя отдать авто своему народу на безвозмездной основе или со скидкой?
В среду Расул Кушербаев сообщил, что несколько его коллег направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона страны "О конкуренции".