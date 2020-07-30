Оценивать госактивы в качестве инвестобъектов будут общественные организации

Проект закона предусматривает поэтапный переход от государственного регулирования к саморегулированию оценочной деятельности, повышение качества оценки и ответственности за оказываемые услуги.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Специалистами Агентства по управлению госактивами разработан проект закона "Об оценочной деятельности" в новой редакции, сообщает пресс-служба ведомства.

В Узбекистане активно ведется работа по привлечению зарубежных инвестиций, в частности, инвесторам предлагаются государственные активы в качестве объектов инвестирования. При этом важна оценка данных активов, которая должна быть понятна и прозрачна для зарубежного инвестора и основана на международных стандартах.

Однако действующая редакция закона республики "Об оценочной деятельности" ставит государство в монопольное положение, минимизирует участие профессиональных общественных организаций. Кроме того, закон содержит множество отсылочных норм, регулируемых многочисленными подзаконными актами.

Законопроект предусматривает поэтапный переход от государственного регулирования к саморегулированию оценочной деятельности, повышение качества оценки и ответственности за оказываемые оценочные услуги.

Документ основан на принципах международных стандартов оценки, а также на зарубежных практиках таких стран, как Россия, Казахстан, Япония, США, Австрия, Польша, Чехия, Новая Зеландия.

Государственное лицензирование оценочных организаций отменяется и заменяется членством оценочных организаций в профессиональных общественных организациях в области оценочной деятельности. Это организации будут наделены полномочиями в проведении контроля за исполнением законодательства, досудебном рассмотрении вопросов достоверности отчетов об оценке, а также составлении соответствующего рейтинга.

Согласно проекту, предусматривается автоматизировать все процедурные вопросы и исключить человеческий фактор, в частности, создадут Единую информационную платформу оценочной деятельности, где в режиме реального времени будет доступна вся информация по вопросам оценки. При этом за государством останутся функции проведения сертификации оценщиков, присвоение категорий оценщикам, рассмотрение материалов оценки в спорных ситуациях по запросам судебных органов, разработка нормативно-правовых актов в области оценочной деятельности, включая национальные стандарты оценки.

В Узбекистане автоматизируют учет зарубежных госактивов >>

В июне 2020 года в Узбекистане были утверждены Единые национальные стандарты оценки, которые полностью соответствуют международным стандартам, при этом учитываются требования национального законодательства.

Их внедрение позволяет сделать результаты оценки более понятными для иностранных инвесторов, существенно повысить качество оценочных услуг и способствовать выходу отечественной оценки на зарубежные рынки.