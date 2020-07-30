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Китайский и узбекский флаги

Между Самаркандом и китайским городом Хэби установили братские отношения

AFP / ANTONY DICKSON
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200730/14659979/Mezhdu-Samarkandom-i-kitayskim-gorodom-Khebi-ustanovili-bratskie-otnosheniya.html

Совместно с китайскими предпринимателями разрабатываются проекты по переработке фруктов и овощей, изготовлению кондитерских изделий, производству одежды, обработке кожи, шитью кожаной обуви, производству стройматериалов и другим направлениям.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Глава администрации Самаркандской области Эркинжон Турдимов провел переговоры с делегацией провинции Хэнань Китайской Народной Республики под председательством губернатора Народного правительства Хэнаня Инем Хуном, сообщили в пресс-службе хокимията области. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Была также достигнута договоренность о дальнейшем укреплении дипломатических связей между Самаркандской областью и провинцией Хэнань.

Отмечалось, что совместно с китайскими предпринимателями разрабатываются проекты по переработке фруктов и овощей, изготовлению кондитерских изделий, производству одежды, обработке кожи, шитью кожаной обуви, производству стройматериалов, электробытовых приборов, строительству инженерных и коммуникационных объектов, развитию легкой промышленности и животноводства. 

Денежные купюры США.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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В ходе видеоконференции подписан ряд меморандумов и соглашений. Эркинжон Турдимов и Инь Хун заключили соглашение об установлении всесторонних дружеских отношений. 

Заместитель хокима Самаркандской области по вопросам инвестиций Ойбек Ходжаев и вице-губернатор Народного совета провинции Хэнань Хе Цзиньпинь подписали меморандум о создании комплексного механизма всестороннего обмена и сотрудничества между провинцией Хэнань и Самаркандской областью. 

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Хоким Самарканда и мэр города Хэби заключили соглашение об установлении братских отношений между городами.

Напомним, Узбекистан стал одной из первых стран, оказавших помощь Китаю во время пандемии. В феврале в эту страну был направлен гуманитарный груз. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. В составе груза - стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, медицинские маски.

Теги:
города-побратимы, сотрудничество, Китай, Узбекистан, Самаркандская область, Самарканд



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