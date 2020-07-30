Польская компания запустит мобильную банковскую платформу в Узбекистане

Мобильная банковская платформа станет первой современной платформой для телефонных платежей, доступной для всех граждан республики.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Польский холдинг Global Business Promotion Group совместно с компанией из Латвии DFG Invest начали подготовку к открытию мобильной банковской платформы Salam Telecom в Узбекистане, об этом рассказал генеральный директор холдинга Марек Вардецкий в интервью ИА "Дунё".

"Мобильная банковская платформа станет первой современной платформой для телефонных платежей, доступной для всех граждан республики", - говорится в сообщении.

По словам Вардецкого, новые инициативы Правительства Узбекистана в финансово-экономической сфере страны являются важнейшим рычагом для преодоления сырьевой направленности по ускорению диверсификации экономики и повышения ее эффективности.

Также холдинг приглашает к сотрудничеству все компании и специалистов Узбекистана, которые заинтересованы в открытии бизнеса в Европейском союзе, в том числе в Польше. С ними легко связаться через Посольство Узбекистана в Польше.

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Напомним, несмотря на пандемию, в 2020 году Польша увеличила импорт товаров из Узбекистана. Впервые в истории узбекско-польских отношений в этом году мы смогли импортировать 130 тонн узбекской черешни высокого качества, а также 320 тонн дынь и арбузов.