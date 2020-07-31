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В Узбекистане заработала мощная гидроэлектростанция – фото

Пресс-служба "Узбекгидроэнерго"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200731/14677484/V-Uzbekistane-zarabotala-moschnaya-gidroelektrostantsiya--Kadyrinskaya-GES-3.html

После модернизации ГЭС-3 ее производительная мощность достигла 15,34 МВт, а среднегодовая производительность электроэнергии - 124,4 млн кВт в час.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Накануне в Ташкентской области состоялось мероприятие по введению в эксплуатацию Кадырьинской ГЭС-3. Об этом сообщили в "Узбекгидроэнерго". Данная гидроэлектростанция входит в состав унитарного предприятия "Каскад Кадырьинской ГЭС" Чирчик-Бозсуйского водно-энергетического тракта.

Она была построена в 1933 году, и ее общая мощность составляла 13,2 МВт. Однако за время 85-летней эксплуатации 4 гидроагрегата потеряли свою эффективность, в связи с чем требовался капитальный ремонт оборудования.

Согласно постановлению президента, было принято решение модернизировать Кадырьинскую ГЭС-3. В декабре 2017 года были начаты строительно-монтажные работы.

Основное гидротехническое оборудование производилось ведущей китайской компанией Dongfang Electric International Corporation. Сборка и установка технического оборудования, комплектация запасных частей осуществлялись зарубежными и отечественными специалистами.

В возведении объекта принимали участие такие узбекские компании, как АО "Узбекгидроэнергострой", "Гидропроект" и "Сувсаноатмаш".

Важно отметить, что после модернизации ГЭС-3 ее производительная мощность достигла 15,34 МВт, а среднегодовая производительность электроэнергии - 124,4 млн кВт в час.

Несмотря на пандемию коронавируса и введенные карантинные меры, работы по усовершенствованию гидроэлектростанции были завершены в срок.

Пресс-служба "Узбекгидроэнерго"
Кадырьинская ГЭС-3
ПРЕСС-СЛУЖБА "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО"
Кадырьинская ГЭС-3
ПРЕСС-СЛУЖБА "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО"
Кадырьинская ГЭС-3

Напомним: в июле также завершилась модернизация мощностей гидроэлектростанции Южно-Ферганского канала, расположенной в Булакбашинском районе Андижанской области. Теперь ГЭС-2 ЮФК работает на автоматической (умной) системе управления. Ее мощность составляет 7,05 МВт.




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