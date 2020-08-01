ГНК предложил изменить порядок налоговых проверок - проект

Система анализа и оценки риска неуплаты налогов будет осуществляться через автоматизированный программный продукт Государственного налогового комитета.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Государственный налоговый комитет разработал проект постановления Кабмина, согласно которому система анализа и оценки риска неуплаты налогов в республике будет осуществляться через автоматизированную программу. Документ размещен на портале СОВАЗ и доступен для обсуждения.

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В проекте постановления предлагается утвердить следующие положения о налоговых проверках:

Положение о системе оценки рисков уклонения от уплаты налогов и сегментации налогоплательщиков на основе критериев справедливости;

Положение о внутренних налоговых проверках;

Положение о порядке проведения мобильных налоговых проверок;

Положение о налоговом аудите.

Согласно документу, система анализа и оценки риска неуплаты налогов будет осуществляться через автоматизированный программный продукт Государственного налогового комитета.

Налогоплательщики будут поделены по группам в зависимости от суммы оборота за определенный период. Также в проекте постановления приведены критерии определения риска уклонения от уплаты налогов.

Напомним, в начале июня Кабмин принял постановление, предусматривающее внедрение в налоговое администрирование современных информационно-коммуникационных технологий.

Планируется повысить качество оказания электронных государственных слуг за счет модернизации центра обработки данных, усовершенствования телекоммуникационных приложений, установки необходимых серверов и приобретения нового программного обеспечения.

На реализацию проекта будут направлены дополнительные поступления из средств государственного бюджета до 20 триллионов сумов.