ГНК предложил изменить порядок налоговых проверок - проект

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Государственный налоговый комитет разработал проект постановления Кабмина, согласно которому система анализа и оценки риска неуплаты налогов в республике будет осуществляться через автоматизированную программу. Документ размещен на портале СОВАЗ и доступен для обсуждения.
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В проекте постановления предлагается утвердить следующие положения о налоговых проверках:
- Положение о системе оценки рисков уклонения от уплаты налогов и сегментации налогоплательщиков на основе критериев справедливости;
- Положение о внутренних налоговых проверках;
- Положение о порядке проведения мобильных налоговых проверок;
- Положение о налоговом аудите.
Согласно документу, система анализа и оценки риска неуплаты налогов будет осуществляться через автоматизированный программный продукт Государственного налогового комитета.
Налогоплательщики будут поделены по группам в зависимости от суммы оборота за определенный период. Также в проекте постановления приведены критерии определения риска уклонения от уплаты налогов.
Напомним, в начале июня Кабмин принял постановление, предусматривающее внедрение в налоговое администрирование современных информационно-коммуникационных технологий.
Планируется повысить качество оказания электронных государственных слуг за счет модернизации центра обработки данных, усовершенствования телекоммуникационных приложений, установки необходимых серверов и приобретения нового программного обеспечения.
На реализацию проекта будут направлены дополнительные поступления из средств государственного бюджета до 20 триллионов сумов.