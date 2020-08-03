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Купюры евро разного номинала

Евро и британский фунт вновь подскочили — новые курсы валют в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200803/14690651/Evro-i-funt-sterlingov-snova-podskochili--novye-kursy-valyut-v-Uzbekistane.html

После непродолжительного падения вслед за другими валютами начал расти и доллар. Немного сдали позиции только российский рубль и казахский тенге.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать в республике с 4 августа.

ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 4 августа 2020 года

Евро (+125,05 сума) и фунт стерлингов (+308, 05 сума) продолжают расти. Теперь их цена составляет 12 021,09 сума и 13 362,66 сума соответственно.

После непродолжительного падения доллар прибавил в цене 2,17 сума и будет стоить 10 209,86 сума.

На этой неделе немного сдали позиции только российский рубль и казахский тенге.

Напомним: Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
рубль, доллары, евро, сум, курс валюты, ЦБ, Экономика



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