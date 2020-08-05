Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит Узбекистану $47 млн

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Глава Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и зампремьера - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан подписали соглашение о финансировании на сумму 47 млн долларов в рамках 2-й фазы проекта "Диверсификация и модернизация сельского хозяйства", сообщает пресс-служба ведомства.

МФСР выделит долгосрочные льготные заемные средства в размере 46,2 млн долларов, а также грантовые средства в размере 800 тысяч долларов.

Проект реализуется на территории Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и состоит из ряда компонентов, в том числе:

финансирование проектов по диверсификации и модернизации сельского хозяйства через Государственный Фонд поддержки предпринимательской деятельности агропромышленных предприятий и фермеров для наращивания потенциала сельскохозяйственного сектора Узбекистана, поддержки деятельности Ассоциации деловых женщин Узбекистана, Ассоциации рыбоводства, Научно-исследовательского института животноводства, птицеводства, рыболовства и внедрения в сфере сельского хозяйства современных международных стандартов качества и безопасности;

поддержка молодежного и женского предпринимательства в сельской местности за счет расширения доступа к кредитным продуктам;

модернизация ирригационных систем, метеорологических станций и другой инфраструктуры в целях диверсификации сельскохозяйственного производства, повышения продуктивности посевных площадей и эффективности управления водными ресурсами.

Проект предусматривает создание современных теплиц, интенсивных садов, внедрение экологически чистых и водосберегающих технологий, повышение уровня механизации производства, наращивания перерабатывающих мощностей и расширения складских помещений в регионах Ферганской долины.

Ожидается, что проект окажет благоприятное воздействие на рост доходов более 375 тысяч жителей региона за счет повышения производительности труда в сельскохозяйственной сфере благодаря созданию дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест.

По итогам мероприятия стороны обозначили твердые намерения продолжать активное сотрудничество, направленное на интенсивное развитие сферы сельского хозяйства в Узбекистане путем создания устойчивых производственно-сбытовых цепочек и внедрения современных технологий и разработок в данном секторе.

Российские инновации будут внедрены в сельское хозяйство Узбекистана >>

Для справки: МФСР – специализированное учреждение ООН, основной задачей которого является мобилизация финансовых ресурсов в целях увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием населения в развивающихся странах.

Несколько дней назад стало известно, что со Всемирным банком достигнута договоренность о реализации проекта на сумму 500 миллионов долларов по модернизации сельского хозяйства. Впервые в истории Узбекистана средства направляются на развитие аграрной науки и инноваций, организацию управления сферой на основе мировых стандартов.

В рамках этого проекта будет обновлена деятельность 8 научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного направления, а также ряда организаций Министерства сельского хозяйства, они будут оснащены современными лабораториями и оборудованием. На эти цели будут направлены инвестиции в размере 124 миллионов долларов от Всемирного банка и грант Европейского союза на 2 миллиона долларов.