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Трактор на поле во время посева

Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит Узбекистану $47 млн

Flickr / tuchodi
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200805/14709722/Mezhdunarodnyy-fond-selskokhozyaystvennogo-razvitiya-vydelit-Uzbekistanu-47-mln.html

Проект предусматривает создание современных теплиц, интенсивных садов, внедрение экологически чистых и водосберегающих технологий, повышение уровня механизации производства.

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Глава Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и зампремьера - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан подписали соглашение о финансировании на сумму 47 млн долларов в рамках 2-й фазы проекта "Диверсификация и модернизация сельского хозяйства", сообщает пресс-служба ведомства.

Уборка пшеницы
© Sputnik / Виталий Тимкив
В Андижане появится институт сельского хозяйства и агротехнологий

МФСР выделит долгосрочные льготные заемные средства в размере 46,2 млн долларов, а также грантовые средства в размере 800 тысяч долларов.

Проект реализуется на территории Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и состоит из ряда компонентов, в том числе:

  • финансирование проектов по диверсификации и модернизации сельского хозяйства через Государственный Фонд поддержки предпринимательской деятельности агропромышленных предприятий и фермеров для наращивания потенциала сельскохозяйственного сектора Узбекистана, поддержки деятельности Ассоциации деловых женщин Узбекистана, Ассоциации рыбоводства, Научно-исследовательского института животноводства, птицеводства, рыболовства и внедрения в сфере сельского хозяйства современных международных стандартов качества и безопасности;
  • поддержка молодежного и женского предпринимательства в сельской местности за счет расширения доступа к кредитным продуктам;
  • модернизация ирригационных систем, метеорологических станций и другой инфраструктуры в целях диверсификации сельскохозяйственного производства, повышения продуктивности посевных площадей и эффективности управления водными ресурсами.

Проект предусматривает создание современных теплиц, интенсивных садов, внедрение экологически чистых и водосберегающих технологий, повышение уровня механизации производства, наращивания перерабатывающих мощностей и расширения складских помещений в регионах Ферганской долины.

Ожидается, что проект окажет благоприятное воздействие на рост доходов более 375 тысяч жителей региона за счет повышения производительности труда в сельскохозяйственной сфере благодаря созданию дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест.

По итогам мероприятия стороны обозначили твердые намерения продолжать активное сотрудничество, направленное на интенсивное развитие сферы сельского хозяйства в Узбекистане путем создания устойчивых производственно-сбытовых цепочек и внедрения современных технологий и разработок в данном секторе.

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Для справки: МФСР – специализированное учреждение ООН, основной задачей которого является мобилизация финансовых ресурсов в целях увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием населения в развивающихся странах.

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Джизакская область будет ориентирована на сельское хозяйство

Несколько дней назад стало известно, что со Всемирным банком достигнута договоренность о реализации проекта на сумму 500 миллионов долларов по модернизации сельского хозяйства. Впервые в истории Узбекистана средства направляются на развитие аграрной науки и инноваций, организацию управления сферой на основе мировых стандартов.

В рамках этого проекта будет обновлена деятельность 8 научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного направления, а также ряда организаций Министерства сельского хозяйства, они будут оснащены современными лабораториями и оборудованием. На эти цели будут направлены инвестиции в размере 124 миллионов долларов от Всемирного банка и грант Европейского союза на 2 миллиона долларов.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Узбекистан, Кредит, Сельское хозяйство



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