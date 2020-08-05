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Антимонопольный комитет выявил ряд нарушений в работе UzAuto Motors

Антимонопольный комитет выявил ряд нарушений в работе UzAuto Motors

UzAuto Motors
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200805/14713521/Antimonopolnyy-komitet-vyyavil-ryad-narusheniy-v-rabote-UzAuto-Motors.html

Компания UzAuto Motors создавала искусственный барьер для входа новых дилеров на рынок, установив для них условие по внесению предоплаты в размере 10 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Накануне Антимонопольный комитет (АМК) начал расследование по вопросам соблюдения компанией UzAuto Motors требований закона «О конкуренции». Депутат Расул Кушербаев сообщил о деталях дела, обсуждение которого прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
Узавтомоторс / ASKAR YACUBOV для Sputnik Узбекистан
Антимонопольный комитет возбудил дело в отношении UzAuto Motors

Он отметил, что в ходе проверки выявлены случаи нарушения законодательства. В частности, были зафиксированы признаки применения компанией монопольно высокой цены. По словам депутата, при формировании базовой стоимости автомобилей была завышена цена на материалы и комплектующие. Кроме того, учитывались показатели отчета за девять месяцев прошлого года, исходя из которых было выявлено повышение ненормированных расходов. Помимо этого, были включены необоснованные затраты на рекламу. Также неверно указаны расходы по кредитам.

К тому же установлено, что при реализации автомобилей потребителям некоторым дилерам были выплачены льготы и преференции, что заведомо ставило их в более выгодное положение перед другими. Также во время подписания контрактов с новыми дистрибьюторами устанавливались не относящиеся к договору иные условия. В результате чего наибольшая часть проданных за короткий срок автомобилей приходилась на долю ограниченного числа коммерсантов.

Ко всему прочему, компания UzAuto Motors создала искусственный барьер для входа новых дилеров на рынок, установив для них условие по внесению предоплаты в размере 10 млрд сумов. Отмечается, что для действующих дистрибьюторов эти требования не выдвигались.

Далее проверка показала, что компания UzAuto Motors посредством акции осуществляла продажу автомобилей в рассрочку только через предприятие ООО Autosanoat Invest, в котором выступает в роли основного учредителя. Другие дилеры не имели возможности проводить подобные акции напрямую.

Расул Кушербаев пишет, что автопроизводитель не признал указанные выше нарушения. Компания готова предоставить дополнительные документы, но только после подробного изучения материалов по делу.

Напомним: ранее несколько депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона РУз "О конкуренции". Комитету также было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

Теги:
Антимонопольный комитет Узбекистана, автомобили, UzAuto Motors



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