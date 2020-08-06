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Аэропорты Узбекистана модернизируют по пакетному принципу

Аэропорты Узбекистана модернизируют по "пакетному принципу"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200806/14714601/Aeroporty-Uzbekistana-budut-modernizirovany-po-paketnomu-printsipu.html

Согласно анализу международных экспертов, на реконструкцию существующих аэропортов в республике потребуется около 800 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Накануне состоялась презентация о расширении государственно-частного партнерства в сферах энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и здравоохранения, в рамках которой глава государства Шавкат Мирзиёев поручил разработать совместно со Всемирным банком техническое задание на передачу в управление аэропортов Ташкента, Бухары, Ферганы и Ургенча по "пакетному принципу", то есть убыточные аэропорты будут передаваться вместе с прибыльными. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В рамках мероприятия было отмечено, что, согласно анализу международных экспертов, на модернизацию существующих аэропортов в республике потребуется в среднем 800 млн долларов.

В конце мая прошлого года правительство Узбекистана подписало соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации и развитию аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча с российским холдингом "Новопорт". Однако позже переговоры с "Новапорт холдинг" зашли в тупик, так как правительство не дало согласие передать аэропорты в концессию сроком на 30 лет.

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На презентации президент также отметил неудовлетворительный уровень работы транспорта и логистики в направлении ГЧП. По предварительным данным, на развитие этой сферы потребуется 27 млрд долларов.

В будущем планируется запустить платную дорогу "Ташкент-Андижан", что позволит сократить время в пути до 3 часов, и увеличить пропускную способность на 70%.

Руководитель страны подчеркнул важность разработки проектной документации и объявления тендера на строительство нового тоннеля через перевал Камчик.




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