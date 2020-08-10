Свыше 40% узбекистанцев получают зарплату менее 1 млн сумов — данные Минфина

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Министерство финансов Узбекистана опубликовало данные о динамике уровня зарплаты населения в официальном секторе.

Из них следует, что в мае более 1,7 миллиона трудоустроенных граждан республики (42,6%) получили менее одного миллиона сумов в месяц. Между тем следует отметить, что с апреля количество узбекистанцев, получающих подобный заработок, сократилось на 0,8%.

Министерство финансов Узбекистана Динамика уровня заработной платы (апрель–май 2020 года)

Зарплату в размере 5,5 миллиона и выше получили лишь 5,8% работников. К слову, в апреле этого года подобный доход имели меньше граждан — 4,9%. За месяц их количество выросло почти на 1%, что говорит о положительной динамике.

Также за месяц увеличилось число работников, получающих 4-5,5 миллиона сумов в месяц: если в апреле таковых было 4,1%, то уже в мае — 4,7%.

Примерно на одном уровне осталось количество трудящихся с зарплатой 1-2 миллиона и 2-4 миллиона сумов.

В докладе Министерства финансов также подчеркивается, что во втором квартале 2020 года наблюдалось уменьшение поступлений по налогу на доходы физических лиц по сравнению с первым кварталом.

По данным ведомства, к этому привели несколько факторов. В первую очередь, этому способствовало снижение в апреле экономической активности населения.

Также повлияло увеличение размера необлагаемой налогом суммы материальной помощи, выплачиваемой работнику, — с 4,22- до 7,5-кратного минимального размера оплаты труда в этом году.