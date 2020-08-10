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Товарооборот между Узбекистаном и ИРА вырос на 24%, несмотря на пандемию

Прокуратура
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200810/14743150/Tovarooborot-mezhdu-Uzbekistanom-i-IRA-vyros-na-24-nesmotrya-na-pandemiyu.html

Стороны договорились развивать институциональную и правовую базы для того, чтобы стимулировать взаимную торговлю, в том числе за счет более полного использования потенциала приграничной торговли.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. О взаимодействии Узбекистана и Афганистана в сферах торговли, энергетики, транспортных коммуникаций и логистики, а также реализации ряда важных инвестиционных проектов регионального значения шла речь в рамках видеоконференции правительственных делегаций двух государств.

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Пресс-служба президента РУ
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Участники дискуссии высказались за дальнейшую активизацию сотрудничества в сфере энергетики. Договорились продолжить взаимодействие в организации поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан и развитии для этого соответствующей инфраструктуры, включая скорейшую реализацию проекта строительства линии электропередачи "Сурхан – Пули-Хумри".

Отметили важность совершенствования инфраструктуры транспортных коммуникаций в регионе посредством развития транспортных коридоров и использования транзитного потенциала двух стран как в направлении "Центральная Азия – Южная Азия", так и в направлении "Афганистан – КНР, страны СНГ и Европы".

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В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о возможностях дальнейшего укрепления торговых связей. Отдельно остановились на росте объемов взаимной торговли - по итогам первого полугодия 2020-го, несмотря на негативное воздействие последствий пандемии на конъюнктуру международной торговли, объем двустороннего товарооборота вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Линии электропередач.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Для того чтобы и дальше наращивать торговые отношения между странами, договорились развивать соответствующую институциональную и правовую базы, стимулировать взаимную торговлю, в том числе за счет более полного использования потенциала приграничной торговли и изучения возможностей заключения Соглашения о преференциальной торговле.

По итогам переговоров участники согласовали совместные мероприятия по расширению торгово-экономического сотрудничества на ближайшую перспективу, определили конкретные меры по дальнейшему взаимодействию и реализации проектов в области развития торговли, энергетики и транспорта.

Теги:
Торговля, Узбекистан, Афганистан, сотрудничество



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