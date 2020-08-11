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Дорожная техника на строительстве трассы

Германия создает в Узбекистане СП по производству смесей для строительства дорог

© Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200811/14746430/Germaniya-sozdaet-v-Uzbekistane-SP-po-proizvodstvu-smesey-dlya-stroitelstva-dorog.html

Кабмин РУз принял постановление "О мерах по созданию совместного узбекско-германского предприятия Papenburg Uzbekistan".

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане создается совместное с Германией предприятие Papenburg Uzbekistan по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства, готовых бетонных изделий, а также выполнению строительно-монтажных работ. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина, документ опубликован на портале Lex.uz.

Уставный фонд Papenburg Uzbekistan формируется следующим образом:

  • 30 процентов — ГУП "Трансйулкурилиш" (порядка 1,7 миллиона евро в эквиваленте по курсу Центробанка Узбекистана);
  • 70 процентов — GP Gunter Papenburg AG и Papenburg International GmbH (четыре миллиона евро в виде прямых инвестиций в течение года).

Агентству по управлению госактивами поручено в течение месяца выделить Papenburg Uzbekistan неиспользуемую территорию ГУП "Тошкент куприклардан фойдаланиш" площадью 6,1 га вместе со зданиями и сооружениями по нулевой стоимости с принятием инвестиционных и социальных обязательств.

Кроме того, Papenburg Uzbekistan в качестве исключения дано право заключить прямое соглашение с ГУП "Хавфсиз дарё" при МЧС РУз по выработке песка-гравия при очистке русла реки Чирчик.

Зарубежным специалистам и их семьям будут оформлять многократные въездные визы, а также обеспечат регистрацию.

Теги:
строительные материалы, совместное предприятие, Узбекистан, Германия



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