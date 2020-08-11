ЦБ аннулировал аккредитацию представительства Нацбанка Пакистана в Ташкенте

Решение об аннулировании сертификата принято в соответствии с обращением Национального банка Пакистана о закрытии банковских операций на рынках стран Центральной Азии и Азербайджана.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Центральный банк Узбекистана аннулировал сертификат аккредитации представительства Национального банка Республики Пакистан в Ташкенте. Такое решение принял Комитет по банковскому надзору ЦБ страны, сообщили в пресс-службе регулятора.

Для справки: Национальный банк Пакистана (НБП) - это пакистанский государственный коммерческий банк, который является филиалом Государственного банка Пакистана. Головной офис финучреждения находится в Карачи.

Решение о закрытии представительства банка принято в соответствии с обращением Национального банка Пакистана (НБП) о закрытии банковских операций на рынках стран Центральной Азии и Азербайджана, в том числе их представительства в Ташкенте в связи с принятием бизнес-стратегии международных операций банка.

Представительство НБП в Ташкенте было открыто с целью укрепления сотрудничества в банковской и инвестиционной сферах между Узбекистаном и Пакистаном. Учреждение начало свою деятельность 29 ноября 1995 года на основе сертификата об аккредитации, выданного Центральным банком Узбекистана.