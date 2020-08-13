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Новый технопарк в столице займется производством медицинских вакцин

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200813/14762725/Novyy-tekhnopark-v-stolitse-zaymetsya-proizvodstvom-meditsinskikh-vaktsin.html

В новом технопарке будут привлечены инвестиции в производство медицинских вакцин и лекарств, беспилотных летательных аппаратов, разработку новых технологий в области коммуникаций,

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Алмазарском районе столицы появится узбекско-турецкий технопарк, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.

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Помимо выделения земли, правительство Узбекистана возьмет на себя инфраструктуру проекта, в технопарке будут задействованы исследовательские компании обеих государств, каждая из сторон получит по 50 процентов акций. Турецким участником станет технопарк Стамбула.

Меморандум о сотрудничестве, который предполагает, в том числе и создание в республике совместного технопарка был подписан в 2019 году в ходе визита делегации Узбекистана во главе с заместителем министра инновационного развития РУз в Стамбул.

В Алмазарском технопарке будут привлечены инвестиции в производство медицинских вакцин и лекарств, беспилотных летательных аппаратов, разработку новых технологий в области коммуникаций, а также исследования в области сельского хозяйства и продовольствия.

Напомним, в мае правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по созданию Молодежных технопарков в регионах республики".

В соответствии с документом, в каждом регионе страны начнут поэтапное строительство технопарков для молодежи с целью повышения интеллектуального, научного и творческого потенциала молодого поколения.

Теги:
технологии, Алмазарский район, Ташкент, Министерство инновационного развития Узбекистана, Инновации



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