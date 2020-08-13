В Ташкенте призывают активизировать транзит между ЦА и странами Каспия

Это даст возможность участникам коридоров не только оживить региональную торговлю, но и выйти на новые рынки, считает первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований Акрамжон Неъматов.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Узбекистан призывает активизировать транзитный потенциал между странами Центральной Азии и Каспийского региона в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в среду информагентство "Дунё" при МИД РУз.

По данным агентства, эксперты Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана приняли участие в онлайн-конференции "Каспийский регион в период COVID-19: последствия для политики безопасности и регионального сотрудничества". В мероприятии участвовали руководители и эксперты аналитических центров, представители правительств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и США.

Первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов в своем выступлении отметил, что в результате пандемии коронавируса страны Центральной Азии и Южного Кавказа сталкиваются с одним из худших кризисов современности.

"С учетом этого необходимо ускорить процесс соединения транспортно-логистических узлов между Каспийским регионом и Центральной Азией", — считает Неъматов, которого цитирует "Дунё".

По мнению эксперта, это даст возможность участникам таких коридоров не только активизировать региональную торговлю, но и выйти на новые рынки.

Неъматов отметил, что использование центральноазиатскими странами транзитных возможностей железной дороги Баку — Тбилиси — Карс позволит им диверсифицировать транспортные направления.

"В свою очередь, для южнокавказских государств территория Центральной Азии может стать своеобразными воротами, обеспечивающими доступ к Китаю и Южной Азии", — добавил эксперт.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс была построена в октябре 2017 года на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. По оценке его участников, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.