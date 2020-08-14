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Здание Министерства энергетики Узбекистана

Минэнерго Узбекистана опровергло переговоры с канадской Condor Petroleum Inc

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
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Как рассказали в министерстве, ранее с этой компанией были обсуждены возможности сотрудничества по проектам в топливно-энергетическом комплексе, однако договоренности так и не были достигнуты.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана опровергло появившуюся в СМИ информацию о переговорах с канадской компанией Condor Petroleum Inc.

По данным пресс-службы, ранее с этой компанией были обсуждены возможности сотрудничества по проектам в топливно-энергетическом комплексе, однако сроки, установленные для рассмотрения сторонами представленных предложений, истекли. Договоренности достигнуты не были.

"В настоящее время планов о возможном сотрудничестве в нефтегазовой сфере с Condor Petroleum Inc не имеется, никакие переговоры с данной компанией не ведутся", — говорится в публикации на Telegram-канале Минэнерго.

В феврале СМИ сообщали, что Condor Petroleum Inc намерена инвестировать в нефтегазовые месторождения Узбекистана более 1,2 миллиарда долларов.

Теги:
Канада, Узбекистан, Минэнерго, Министерство энергетики



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