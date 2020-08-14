Банк Кореи будет сотрудничать с ЦБ Узбекистана по вопросам валютной политики

Сформируют команду, состоящую из сотрудников Банка Кореи, научных консультантов ведущих корейских экономических институтов и специалистов Центрального банка Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Подписано соглашение между Центральными банками Узбекистана и Южной Кореи, которое предусматривает реализацию программы партнерства в области обмена профильными знаниями, сообщает пресс-служба регулятора.

Будет сформирована команда, состоящая из сотрудников Банка Кореи, научных консультантов ведущих корейских экономических институтов и специалистов Центрального банка Узбекистана.

Документ нацелен на содействие развитию финансового рынка и макроэкономической политики Узбекистана для поддержания долгосрочного экономического роста. В планах также укрепление потенциала сотрудников ЦБ Узбекистана посредством обмена передовыми знаниями и опытом реализации политики Банка Кореи в соответствующих сферах.

В рамках Программы Банк Кореи предоставит отечественному регулятору консультации по вопросам валютной политики, включающие углубленный макроэкономический анализ для повышения квалификации сотрудников ЦБ страны.

Несколько дней назад Центральные банки Узбекистана и России договорились сотрудничать по вопросам противодействия компьютерным атакам. Был подписан меморандум, который предусматривает организацию взаимодействия Центробанков двух стран, направленного на предупреждение и выявление компьютерных атак в банковских телекоммуникационных системах, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон.