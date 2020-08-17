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Денежные купюры: евро

Доллар, евро и фунт вновь растут — курс валют на неделю

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200817/14786925/Dollar-evro-i-funt-vnov-rastut--kurs-valyut-na-nedelyu.html

Узбекский сум немного укрепился в цене лишь по отношению к японской иене. В остальных случаях фиксируется падение.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать в республике с 18 августа. 

ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 18 августа 2020 года

Доллар (+15 сумов) и евро (+74,04 сума) продолжают расти. Теперь их цена составляет 10 246,71 сума и 12 133,13 сума соответственно.

Также после незначительного падения на прошлой неделе укрепляется в цене и фунт стерлингов (+53,4 сума) — теперь он стоит 13 406,80 сума.

На этой неделе немного сдала позиции только японская иена.

Напомним: Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
ЦБ, рубль, евро, доллары, Экономика, Узбекистан, валюта



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