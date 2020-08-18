Объем денежных переводов в Узбекистан в первом полугодии снизился на 7%

Объем отправленных валютных средств достиг 516 млн долларов, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 47 млн долларов или 8%.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Согласно данным, предоставленным пресс-службой ЦБ Узбекистана, объем поступивших в республику трансграничных переводов составил 3 млрд долларов. В сравнении с прошлогодними данными, показатель снизился на 217 млн долларов или 7%.

Объем отправленных валютных средств достиг 516 млн долларов, что также меньше аналогичного показателя прошлого года на 47 млн долларов или 8%.

В результате, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 2,5 млрд долларов, что на 170 млн долларов (или 6%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, в июле Центробанк сообщал о том, что объем денежных переводов в Узбекистане восстанавливается вслед за экономической активностью в РФ, но по итогам 2020-го снижение может составить 8-10% в годовом выражении - до 5,4-5,5 миллиарда долларов.

По расчетам регулятора, в связи с ослаблением карантинных мер и возобновлением экономической активности в России "объем денежных переводов из этой страны в нашу страну в ближайшие месяцы будет близок к прошлогоднему уровню".