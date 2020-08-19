Мраморная говядина собственного производства появится в Узбекистане в 2022 году

До октября 2020 года Jizzax Organic закончит строительство откормочной площадки (фидлота) для бычков и двух зимних стоянок для нетелей.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Осенью сельскохозяйственный кластер Jizzax Organic завезет 5 тысяч голов высокопородного скота из России и США, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Промышленное производство мраморной говядины начнется в Узбекистане с импорта нетелей ангусской и герефордской пород.

Джизакский кластер станет первой компанией в республике с производством полного цикла.

Общий объем инвестиций по данному проекту составляет 55 млн долларов. Из них 18 млн долларов пойдут на приобретение материнского стада.

До октября 2020 года Jizzax Organic закончит строительство откормочной площадки (фидлота) для бычков и двух зимних стоянок для нетелей. Будут предусмотрены все условия для роста животных: артезианские скважины с механизмами нормированной подачи и подогрева воды для поилок, кормостолы, автоматические системы кормления, ветрозащита, солнцезащита и многое другое.

"Фидлот рассчитан на содержание 20 тысяч голов. Чтобы загрузить его на полную мощность, Jizzax Organic запускает программу для фермеров. Фермерские хозяйства могут купить высокопородных нетелей, дождаться приплода и через 8 месяцев продать бычков нашему кластеру. Мы продолжим откармливать телят по специальной технологии", — поделился планами директор Jizzax Organic Хикматилла Каримов.

Напомним, в ноябре 2019 года в рамках видеоселекторного совещания по вопросам развития животноводства, птицеводства, рыбоводства и шелководства президент назвал одной из актуальных проблем в этой сфере улучшение породы.

В настоящее время 94 процента крупного рогатого скота, 84 процента овец и коз, 58% птицы выращиваются в домашних хозяйствах. В общем поголовье доля породистого скота – лишь 34%.