В Самарканде откроется Генконсульство Турции

Кроме того, создан координационный совет по расширению многопланового сотрудничества с Турцией, в задачи которого входит оказание практической помощи в реализации проектов.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Накануне Кабинет министров утвердил постановление, направленное на укрепление стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Узбекистаном и Турцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Согласно документу, до конца текущего года в Самарканде откроется генеральное консульство Турции.

Турецкое правительство окажет расширенную техническую помощь Узбекистану сразу по нескольким направлениям. В частности, турецких экспертов привлекут к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения и наращиванием его потенциала. К тому же они помогут укрепить нормативно-правовую базу в области сейсмологии, а также внедрить международные стандарты в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры. Помимо этого, специалистами будут реализованы лучшие технологические решения в сфере электронного правительства.

Кроме того, создан координационный совет по расширению многопланового сотрудничества с Турцией, в задачи которого входит оказание практической помощи в реализации проектов.

Напомним: в конце июля в Анкаре прошла встреча зампремьера, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром торговли Турции Рухсарой Пекджан. В ходе конференции стороны отметили рост масштабов торгово-экономического партнерства двух стран. Например, в 2019 году объем товарооборота составил 2,5 млрд долларов — это на 22,7% выше по сравнению с 2018-м. В связи с этим узбекская и турецкая стороны поставили новую цель — в краткосрочной перспективе нарастить объемы взаимной торговли до 5 миллиардов долларов.