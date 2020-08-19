00:12 20 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Флаги Узбекистана и Турции

В Самарканде откроется Генконсульство Турции

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
5901
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200819/14802962/V-Samarkande-otkroetsya-Genkonsulstvo-Turtsii-.html

Кроме того, создан координационный совет по расширению многопланового сотрудничества с Турцией, в задачи которого входит оказание практической помощи в реализации проектов.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Накануне Кабинет министров утвердил постановление, направленное на укрепление стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Узбекистаном и Турцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Согласно документу, до конца текущего года в Самарканде откроется генеральное консульство Турции.

Турецкое правительство окажет расширенную техническую помощь Узбекистану сразу по нескольким направлениям. В частности, турецких экспертов привлекут к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения и наращиванием его потенциала. К тому же они помогут укрепить нормативно-правовую базу в области сейсмологии, а также внедрить международные стандарты в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры. Помимо этого, специалистами будут реализованы лучшие технологические решения в сфере электронного правительства.

Кроме того, создан координационный совет по расширению многопланового сотрудничества с Турцией, в задачи которого входит оказание практической помощи в реализации проектов.

Подписание документов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Главы регионов Узбекистана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

Напомним: в конце июля в Анкаре прошла встреча зампремьера, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром торговли Турции Рухсарой Пекджан. В ходе конференции стороны отметили рост масштабов торгово-экономического партнерства двух стран. Например, в 2019 году объем товарооборота составил 2,5 млрд долларов — это на 22,7% выше по сравнению с 2018-м. В связи с этим узбекская и турецкая стороны поставили новую цель — в краткосрочной перспективе нарастить объемы взаимной торговли до 5 миллиардов долларов.

Теги:
Генеральное консульство Узбекистана, консульство, Самарканд, Узбекистан, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как производят первую в мире вакцину от COVID-19 — фото с завода
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Статистика по заключенным в Узбекистане
Колючая статистика: сколько в Узбекистане колоний и заключенных

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться