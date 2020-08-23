Как будут развивать Бухарскую область — планы и цели

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев побывал в Бухаре.
Первую половину дня глава государства посвятил траурным мероприятиям в память об и.о. хокима области Кариме Камалове.
После этого узбекский лидер отправился в международный аэропорт Бухары, где провел совещание с ответственными руководителями региона.
- Президент Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Бухары провел совещание с участием ответственных руководителей
- Президент Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Бухары провел совещание с участием ответственных руководителей
В частности, участники совещания обсудили вопросы социально-экономического развития Бухарской области: обеспечение занятости населения в текущих условиях, пути сокращения бедности, восстановление отраслей экономики, пострадавших от пандемии COVID-19.
Отдельно Мирзиёев остановился на осуществляемой работе в рамках систем "железная тетрадь", "молодежная тетрадь", "женская тетрадь".
"Глубокий анализ и эффективное решение проблем молодежи и женщин в регионах остаются на сегодня одними из важнейших вопросов. Наша цель — обеспечить людям достойную жизнь", — подчеркнул глава республики.
Он также отметил, что из восьми тысяч сограждан, доставленных домой из-за рубежа в течении пандемии, семь тысяч уже трудоустроены.
Тем не менее, работа по последовательному решению вопросов занятости продолжается.
Мирзиёев уделил особое внимание экономическому развитию Бухарской области. По его словам, в регион необходимо активно привлекать инвестиции и наращивать торговлю.
В этом году власти республики планируют реализовать 571 инвестиционный проект. Это, в свою очередь, позволит создать по меньшей мере 14 тысяч новых рабочих мест.
Глава государства поставил цель к концу года нарастить объемы экспорта до 184 миллионов долларов.
"Как и все регионы страны, Бухара превратилась в огромную строительную площадку. В одном только областном центре возводятся 700 объектов. Главная цель — ускорить начатые в Бухаре широкомасштабные реформы", — отмечалось на совещании.
Данное совещание стало последним в рамках визита Мирзиёева в Бухару. По его завершении президент отбыл в Ташкент.