Как будут развивать Бухарскую область — планы и цели

Главная цель — ускорить начатые в регионе широкомасштабные реформы, отметил президент в ходе совещания с ответственными лицами региона.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев побывал в Бухаре.

Первую половину дня глава государства посвятил траурным мероприятиям в память об и.о. хокима области Кариме Камалове.

После этого узбекский лидер отправился в международный аэропорт Бухары, где провел совещание с ответственными руководителями региона.

Президент Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Бухары провел совещание с участием ответственных руководителей Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Бухары провел совещание с участием ответственных руководителей Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 2 Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев в международном аэропорту Бухары провел совещание с участием ответственных руководителей

В частности, участники совещания обсудили вопросы социально-экономического развития Бухарской области: обеспечение занятости населения в текущих условиях, пути сокращения бедности, восстановление отраслей экономики, пострадавших от пандемии COVID-19.

Отдельно Мирзиёев остановился на осуществляемой работе в рамках систем "железная тетрадь", "молодежная тетрадь", "женская тетрадь".

"Глубокий анализ и эффективное решение проблем молодежи и женщин в регионах остаются на сегодня одними из важнейших вопросов. Наша цель — обеспечить людям достойную жизнь", — подчеркнул глава республики.

Он также отметил, что из восьми тысяч сограждан, доставленных домой из-за рубежа в течении пандемии, семь тысяч уже трудоустроены.

Тем не менее, работа по последовательному решению вопросов занятости продолжается.

Мирзиёев уделил особое внимание экономическому развитию Бухарской области. По его словам, в регион необходимо активно привлекать инвестиции и наращивать торговлю.

В этом году власти республики планируют реализовать 571 инвестиционный проект. Это, в свою очередь, позволит создать по меньшей мере 14 тысяч новых рабочих мест.

Глава государства поставил цель к концу года нарастить объемы экспорта до 184 миллионов долларов.

"Как и все регионы страны, Бухара превратилась в огромную строительную площадку. В одном только областном центре возводятся 700 объектов. Главная цель — ускорить начатые в Бухаре широкомасштабные реформы", — отмечалось на совещании.

Данное совещание стало последним в рамках визита Мирзиёева в Бухару. По его завершении президент отбыл в Ташкент.