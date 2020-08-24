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Мужчина пересчитывает доллары США, фото из архива

Доллар укрепился, евро и рубль немного сдали позиции — новый курс валют

© Sputnik / Anton Denisov
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200824/14828920/Dollar-ukrepilsya-evro-i-rubl-nemnogo-sdali-pozitsii--novyy-kurs-valyut.html

Доллар прибавил 16,16 сума — он будет стоить 10 262,87 сума. Евро, наоборот, потерял в цене (-28,07 сума) — теперь за него дадут 12 105,06 сума.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 25 августа 2020 года

Курс доллара на этой неделе снова вырос и составил 10 262,87 сума (+16,16 сума). Укрепился и фунт стерлингов: он прибавил 24,22 сума и будет стоить 13 431,02 сума.

Евро, совершив на прошлой неделе скачок, наоборот, немного сбавил в цене и теперь стоит 12 105,06 сума (-28,07 сума).

Незначительно сдал позиции и российский рубль (-3,34 сума) — до 137,31 сума.

Напомним: Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Экономика, валюта, рубль, доллары, евро, ЦБ



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