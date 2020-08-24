В Кашкадарьинской области поддержат проекты со сжатыми сроками реализации

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций изучила инвестиционный, промышленный и экспортный потенциалы Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Специалисты посетили 399 промышленных предприятия, из которых 163 в настоящее время не введены в эксплуатацию, прекратили или временно приостановили деятельность, снизили объемы производства или объемы налоговых поступлений в бюджет.

В данном ключе были выявлены проблемные вопросы, связанные, в том числе с выделением кредитных средств.

Ответственность за их оперативное решение была возложена на соответствующих руководителей отраслевых ведомств и объединений, а также коммерческих банков, органов местной власти в районах и городах области.

Оптимизировали действующую региональную инвестиционную программу: приоритет отдается проектам, характеризующимся высокими объемами промышленного производства, сжатыми сроками реализации, значительным экспортным потенциалом и большим количеством создаваемых рабочих мест.

Отдельное внимание уделено необходимости реализации практических мер по повышению уровня локализации продукции, востребованной на внутреннем рынке, что позволит снизить зависимость от импорта как готовой продукции, так и отдельных видов сырья и комплектующих, используемых в производстве.

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Рассмотрены перспективные механизмы по повышению эффективности функционирования свободных экономических зон и малых промышленных зон Кашкадарьинской области. В этих целях будет внедрен механизм, при котором инвестиционные проекты, намеченные к реализации на территории СЭЗ и МПЗ, будут нацелены на выпуск отдельных видов продукции, производство которых в настоящее время не налажено или не обеспечено в достаточных объемах. Это позволит выстроить завершенные цепочки добавленной стоимости, а также укрепить кооперационные связи между отечественными предприятиями.