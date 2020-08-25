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Узбекские денежные знаки - сум

Купюры номиналом 200 и 500 сумов можно обменять до 29 августа

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20200825/14837708/Kupyury-nominalom-200-i-500-sumov-mozhno-obmenyat-do-29-avgusta.html

При наличии банкнот 200 и 500 сумов старого образца их можно обменять до 29 августа текущего года (последний банковский рабочий день августа) во всех кассах коммерческих банков.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Банкноты номиналом 200 сумов образца 1997 года и 500 сумов образца 1999 года с 1 июля 2020-го утратили свою силу в качестве законного платежа, напомнили в Центробанке.

Банкноты номиналом 200 и 500 сумов будут изъяты из обращения с 1 июля 2020 г
ЦБ Узбекистана
Банкноты номиналом 200 и 500 сумов будут изъяты из обращения с 1 июля 2020 г

В этой связи в пресс-службе регулятора сообщили, что для удобства населения и хозяйствующих субъектов в условиях карантинных мер все подразделения коммерческих банков (офисы банковских услуг, кассы мини-банков и другие операционные кассы, находящиеся вне банках) продолжат принимать и обменивать эти купюры до 1 сентября 2020 года.

При наличии банкнот 200 и 500 сумов старого образца их можно обменять до 29 августа текущего года (последний банковский рабочий день августа) во всех кассах коммерческих банков. А после 1 сентября 2020-го - в расчетно-кассовых центрах территориальных главных управлений Центрального банка в установленном порядке на денежные знаки, находящиеся в обращении.

Теги:
сум, деньги, Центральный банк Республики Узбекистан



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