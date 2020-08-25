На строительство и модернизацию ГЭС французы выделят €55,8 млн

Кредит предоставят сроком на 20 лет. Часть займа в размере €46,5 млн будет направлена на строительство малых ГЭС в Андижанской и Ферганской областях.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Минфин Узбекистана совместно с Французским агентством развития (ФАР) подписали заёмное соглашение о финансировании проектов, направленных на строительство и модернизацию небольших гидроэлектростанций в Андижанской области и Чарвакской ГЭС в Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Известно, что будет выделен кредит на сумму в размере €55,8 млн. Его предоставят сроком на 20 лет. Отмечается, что часть займа в размере €46,5 млн будет направлена на строительство в Андижанской области Пайтакской малой ГЭС, а также малых ГЭС 1А и 2А Южно-Ферганского канала. По официальным данным их общая стоимость составляет €52,5 млн. Предварительно они будут введены в эксплуатацию в 2023 году.

Технико-экономические обоснования данных проектов разработаны по заказу ФАР консорциумом консультантов ISL, IED и R-plus. В рамках инвестпроектов планируется осуществление строительно-монтажных работ на €11,1. Кроме того, на €26,9 млн будет произведена закупка технологического оборудования.

В будущем реализованные проекты позволят вырабатывать 51,2 млн кВт·ч доступной и экологически чистой электроэнергии, а также увеличить долю гидроэнергетики в энергетическом балансе республики. Таким образом, станет возможным сэкономить топливные ресурсы и компенсировать растущую потребность в электроэнергии. Остальная часть кредитных средств в размере €9,3 млн будет направлена на осуществление проекта по повышению безопасности работы Чарвакской ГЭС, стоимость которой оценивается в €33,95 млн.

Помимо средств ФАР, на реализацию 23 инвестпроектов в сфере гидроэнергетики общей стоимостью $1,57 млрд планируется привлечь средства Азиатского банка развития в размере $60 млн и Европейского банка реконструкции и развития на сумму €80 млн, а также прямые инвестиции в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В Мичнэнерго заявили, что это позволит диверсифицировать источники средств и технологий, привлекаемых в инвестиционные проекты.

В 2020 году в пределах инвестпрограммы уже ведется работа над созданием 19 проектов стоимостью $1,5 млрд, из них $500 млн — это средства финансовых институтов Китая и России.

Напомним: в начале июня Министерство энергетики Узбекистана подписало соглашение с турецкой AKSA Energy на строительство тепловой электростанции (ТЭС) в Ташкенте мощностью 240 МВт на условиях ГЧП.