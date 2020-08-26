18:10 26 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
График планирования финансов

В Узбекистане утверждена стратегия управления госфинансами

© Flickr / Ken Teegardin
Экономика
Получить короткую ссылку
96 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200826/14843242/V-Uzbekistane-utverzhdena-strategiya-upravleniya-gosfinansami-.html

План разработан на основе анализа действующей бюджетной системы и диагностики прозрачности фискальной политики.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Постановлением Кабинета министров утверждена "Стратегия совершенствования системы управления государственными финансами Республики Узбекистан на 2020-2024 годы".

Документ разработан на основе анализа действующей бюджетной системы, результатов оценки регулирования капитала и диагностики прозрачности фискальной политики.

Что поможет улучшить систему управления госфинансами:

  • разработка основ среднесрочного бюджетирования и внедрение новой системы формирования ежегодной приходно-расходной сметы;
  • повышение институционального потенциала и ответственности участников бюджетного процесса для обеспечения надежности макрофискальных прогнозов;
  • повышение полномочий и подотчетности бюджетных распорядителей и органов местного самоуправления в области бюджета и усиление их ответственности;
  • оценка фискальных рисков, учет финансовых активов и обязательств, а также внедрение эффективной системы управления;
  • укрепление финансовой дисциплины путем унификации стандартов бюджетной отчетности, совершенствования системы внутреннего контроля и аудита, а также усиления парламентского и общественного контроля над бюджетным процессом;
  • обеспечение прозрачности, полноты бюджетной информации и её соответствия международным стандартам.

Ожидаемы результаты:

  • предоставление комплекса надежных, прозрачных, своевременных сведений о государственных финансах;
  • переход на среднесрочное планирование госбюджета и макрофискальное прогнозирование;
  • повышение самостоятельности и ответственности министерств, ведомств и местных органов власти в формировании бюджетов;
  • увеличение эффективности расходования средств на социально-экономическое развитие и качество оценки показателей;
  • улучшение результативности и управляемости госинвестиций;
  • минимизация рисков налогово-бюджетной системы;
  • создание эффективной системы управления государственным долгом.
Работа в офисе
Unsplash / Štefan Štefančík
ЦБ принялся за повышение финансовой грамотности населения

Помимо этого, для совершенствования системы госфинансов республики парламентом был утвержден государственный бюджет, а также издан "Бюджет для граждан", опубликованный на информационном портале.

Данные об исполнении госбюджета публикуются согласно стандартам государственной финансовой статистики Международного валютного фонда (GFS).

Теги:
госбюджет, стратегия развития, финансы, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Непрепревзойденный Джеймс Бонд: Шон Коннери отметил юбилей
Индивидуальная гонка вторых экипажей на танковом биатлоне АрМИ
Вторая гонка танкового биатлона на "АрМИ-2020"
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться