В Узбекистане утверждена стратегия управления госфинансами

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Постановлением Кабинета министров утверждена "Стратегия совершенствования системы управления государственными финансами Республики Узбекистан на 2020-2024 годы".
Документ разработан на основе анализа действующей бюджетной системы, результатов оценки регулирования капитала и диагностики прозрачности фискальной политики.
Что поможет улучшить систему управления госфинансами:
- разработка основ среднесрочного бюджетирования и внедрение новой системы формирования ежегодной приходно-расходной сметы;
- повышение институционального потенциала и ответственности участников бюджетного процесса для обеспечения надежности макрофискальных прогнозов;
- повышение полномочий и подотчетности бюджетных распорядителей и органов местного самоуправления в области бюджета и усиление их ответственности;
- оценка фискальных рисков, учет финансовых активов и обязательств, а также внедрение эффективной системы управления;
- укрепление финансовой дисциплины путем унификации стандартов бюджетной отчетности, совершенствования системы внутреннего контроля и аудита, а также усиления парламентского и общественного контроля над бюджетным процессом;
- обеспечение прозрачности, полноты бюджетной информации и её соответствия международным стандартам.
Ожидаемы результаты:
- предоставление комплекса надежных, прозрачных, своевременных сведений о государственных финансах;
- переход на среднесрочное планирование госбюджета и макрофискальное прогнозирование;
- повышение самостоятельности и ответственности министерств, ведомств и местных органов власти в формировании бюджетов;
- увеличение эффективности расходования средств на социально-экономическое развитие и качество оценки показателей;
- улучшение результативности и управляемости госинвестиций;
- минимизация рисков налогово-бюджетной системы;
- создание эффективной системы управления государственным долгом.
Помимо этого, для совершенствования системы госфинансов республики парламентом был утвержден государственный бюджет, а также издан "Бюджет для граждан", опубликованный на информационном портале.
Данные об исполнении госбюджета публикуются согласно стандартам государственной финансовой статистики Международного валютного фонда (GFS).