В Узбекистане утверждена стратегия управления госфинансами

Главные темы

Жителей Бухарской области оштрафовали за организацию свадьбы на 150 человек В соответствии с законодательством, организаторы мероприятия были оштрафованы на 4 млн 460 тысяч сумов. 397

Посол Израиля в Узбекистане завершает свою миссию В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-израильского сотрудничества в различных сферах и форматах. 27