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Эмблема компании Лукойл

"Лукойл" понес убытки, в том числе из-за Узбекистана

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200827/14852899/Lukoyl-pones-ubytki-v-tom-chisle-iz-za-Uzbekistana.html

Ранее вице-президент компании по корпоративному развитию и работе с инвесторами заявлял, что "Лукойл" ожидает восстановления добычи газа в Узбекистане до конца 2020 года.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. "Лукойл" признал убыток от обесценивания активов по разведке и добыче за рубежом, в основном из-за Узбекистана, сообщает РИА Новости.

"Лукойл  во II квартале признал убыток в 39 миллиардов рублей от обесценивания активов по разведке и добыче за рубежом, в основном из-за Узбекистана", - говорится в информации.

Ранее вице-президент компании по корпоративному развитию и работе с инвесторами заявлял, что "Лукойл" ожидает восстановления добычи газа в Узбекистане до конца 2020 года.

По его словам, при сохранении добычи на текущем уровне до конца года в целом за год объем составит порядка 7 миллиардов кубометров.

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В отчете "Лукойла" сообщалось, что компания с февраля сократила добычу газа в Узбекистане до уровня около 40% от проектной мощности из-за низкого спроса на газ со стороны Китая, что оказало влияние на общий объем добычи углеводородов группой в первом квартале, в апреле и мае.

Теги:
Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Лукойл, Лукойл



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