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В Узбекистане экспортерам компенсируют часть страховой премии

© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200828/14858390/V-Uzbekistane-eksporteram-kompensiruyut-chast-strakhovoy-premii.html

Подробнее о том, какие условия должны быть соблюдены для получения выплат и кто этим будет заниматься, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило новое положение о порядке компенсации на возмещение страховой премии при пользовании экспортерами в качестве залога страховыми услугами.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Согласно документу, выплаты будут осуществляться за счет субдсидий государственного бюджета в размере не более 1% страховой суммы.

Возмещением компенсаций будет заниматься Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли республики. 

Условиями для получения выплаты:

  • страховая премия, согласно договору, должна быть выплачена страхователем страховщику (кроме случаев прямого возмещения страховой премии страховщику);
  • экспортный договор (инвойс) должен быть зарегистрирован в Единой информационной системе внешнеторговых операций (кроме случаев экспорта по одному инвойсу товаров или услуг на сумму до 5 тысяч долларов). Исключением является страхование по договору предэкспортного финансирования;
  • возвращена соответствующая часть ранее полученной компенсации страхователем при досрочном истечении срока договора страхования;
  • согласно договору, осуществляется страхование предпринимательского риска только самого страхователя в пользу финансирующего лица;
  • вид договора страхования должен соответствовать условиям утвержденного правительством положения, Гражданскому кодексу и закону "О страховой деятельности" Узбекистана.

Все заявки и приложенные к ней документы агентство рассматривает и дает заключение в течение 7 рабочих дней. 

Перечисление средств для компенсации производится в течение трех рабочих дней после получения заявки Министерством финансов, а затем со счетов агентства — в течение одного дня страхователю или страховщику.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Власти Узбекистана всячески поддерживают и стимулируют экспортную деятельность в стране: созданы механизмы финансовой поддержки предприятий-экспортеров и соответствующие ведомства, как, например, Агентство продвижения экспорта.

В мае этого года глава республики подписал постановление "О мерах по дальнейшей поддержке экспортной деятельности", согласно которому механизм предоставления субсидий на компенсацию до 50% расходов по транспортировке железнодорожным транспортом при экспорте продукции также распространяется на транспортировку продукции на экспорт автомобильным и воздушным транспортом.

Кроме того, утвержден перечень продукции, при экспорте которой осуществляется компенсация части затрат на ее транспортировку за границу.

Теги:
Экономика, Узбекистан, компенсация, Экспорт



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