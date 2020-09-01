АБР выделил Узбекистану кредит на реконструкцию автодороги

Участок магистрали Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу в Каракалпакстане, включая подъездные пути к ней, будет преобразован в двухполосную цементобетонную дорогу.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита на 274,2 миллиона долларов на реконструкцию участка автомобильной международной магистрали А-380, сообщили в пресс-службе представительства АБР в стране.

"АБР сегодня одобрил выделение заемных средств в размере 274,2 миллиона долларов на реконструкцию 240 километров автомагистральных дорог в западной части Узбекистана", — говорится в публикации на сайте международной финансовой структуры.

Средства будут направлены на реконструкцию 240-километрового участка автомагистрали А-380 на территории Каракалпакстана.

Участок магистрали Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу, включая подъездные пути к ней, будет преобразован в двухполосную цементобетонную дорогу, отметили в АБР.

Кроме того, банк поможет Министерству транспорта республики установить интеллектуальную систему на 100-километровом пилотном участке дороги Ташкент — Наманган на востоке страны.

"АБР инвестировал 1,3 миллиарда долларов в инфраструктуру автомобильного и железнодорожного транспорта в Узбекистане, автодорожная сеть которого имеет жизненно важное значение для регионального сообщения", — добавили в пресс-службе.

В Узбекистане с 2009 года осуществляется строительство национальной автомагистрали первой категории общей протяженностью 2 306 километров.