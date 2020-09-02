Россия все меньше зависит от нефтегазовых доходов, заявили в Кремле

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению", — сказал Песков в беседе с журналистами.
По его словам, "за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом".
Накануне Путин заявил: ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, а "страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями".