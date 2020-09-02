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Добыча нефти

Россия все меньше зависит от нефтегазовых доходов, заявили в Кремле

© REUTERS / Sergei Karpukhin
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200902/14893686/Rossiya-vse-menshe-zavisit-ot-neftegazovykh-dokhodov-zayavili-v-Kremle.html

Пресс-секретарь президента РФ во время беседы с журналистами прокомментировал реплику о том, что в 2019 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, по оценке Минфина, составила порядка 40 процентов.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Зависимость России от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятие по переработке углеводородного сырья, входящее в состав СИБУРа, СИБУР Тобольск
© Sputnik / Максим Блинов
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Так он прокомментировал реплику о том, что в прошлом году их доля в федеральном бюджете, по оценке Министерства финансов, составила порядка 40 процентов. Такая цифра "никого не устраивает", отметил Песков.

"Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению", — сказал Песков в беседе с журналистами.

По его словам, "за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом".

Накануне Путин заявил: ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, а "страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями".

Теги:
Дмитрий Песков, Экономика, Россия, Газ, Нефть



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