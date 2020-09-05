Минэнерго Узбекистана опровергло прекращение поставок газа в Таджикистан

За восемь месяцев РУз поставила в соседнюю страну 139,5 миллиона кубометров природного газа. До конца года планируется достигнуть контрактных объемов поставок.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана опровергло заявление главы Антимонопольной службы при президенте Таджикистана о том, что РУз до конца года остановила экспорт сжиженного природного газа в соседнюю республику.

"Министерство энергетики Республики Узбекистан информирует, что появившееся в Интернете известие о том, что из нашей страны в настоящее время якобы не поступает в Таджикистан газ, не соответствует действительности, — говорится в сообщении пресс-службы для Sputnik Узбекистан. — Поставки газа из Узбекистана в Таджикистан продолжаются на плановой основе".

В Минэнерго рассказали, что за восемь месяцев 2020 года в соседнюю страну было экспортировано 139,5 миллиона кубометров природного газа.

"До конца года планируется достигнуть контрактных объемов поставок, которые составляют 200 миллионов кубометров", — отметили в министерстве.

Напомним, ранее глава Антимонопольной службы при президенте Таджикистана Абдулмаджид Муминзод заявил, что Узбекистан остановил экспорт сжиженного природного газа в РТ до конца года, а Казахстан прекратил поставки голубого топлива в республику на сентябрь.