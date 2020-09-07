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Сбор хлопка

Кто не будет привлечен к сбору хлопка в Узбекистане в этом году

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200907/14920973/Kto-ne-budet-privlechen-k-sboru-khlopka-v-Uzbekistane-v-etom-godu.html

В 2020 году ни один наемный рабочий не сможет выйти на хлопковое поле без заключения договора, заявил Умурзаков.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Узбекистане в 2020 году не будут привлечены к сбору хлопка военнослужащие, учителя и сотрудники медицинских учреждений, об этом стало известно на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, пишут узбекские СМИ.

Названа стоимость ручного сбора хлопка в Узбекистане >>

По словам заместителя министра занятости и трудовых отношений Баходира Умурзакова, ни один наемный рабочий не сможет выйти на хлопковое поле без заключения договора.

"В течение хлопкового сезона в этом году будет строго соблюдаться трудовое законодательство и рекомендации Международной организации труда, принудительный труд и детский труд запрещены", - говорится в информации.

Напомним, ранее Умурзаков озвучил тарифы по оплате ручного сбора хлопка в 2020-м.

По его словам, за килограмм на первом этапе будет выплачиваться тысяча сумов, на втором — 1,4 тысячи. За день плодотворной работы, отметил Умурзаков, можно будет заработать около 100–120 тысяч сумов.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, хлопок



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