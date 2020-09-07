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Национальная валюта Узбекистана — сум

Сум набирает силы — новый курс валют в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200907/14922335/Sum-nabiraet-sily--novyy-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Узбекский сум укрепляется к евро, рублю и фунту стерлингов. Не сдается только доллар.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать в стране с 8 сентября.

Доллар продолжает укрепляться: он вырос на 4,09 сума — до 10 274,17 сума. Все остальные валюты сдают позиции. Так, евро подешевел сразу на 69,11 сума и будет стоить 12 162,56 сума. Рубль потерял 3,31 сума, новая цена — 136,28 сума.

Курс валют в Узбекистане с 8 сентября 2020 года
Telegram / Центробанк Узбекистана
Курс валют в Узбекистане с 8 сентября 2020 года

Фунт стерлингов будет стоить 13 646,15 сума (минус 96,24 сума).

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
валюта, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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